Triều Tiên thử động cơ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Theo KCNA, Cơ quan Tên lửa Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tĩnh động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy lớn sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp vào ngày 8/9.

Nguyễn Hằng
Tên lửa được phóng thử trong cuộc tập trận tại Triều Tiên ngày 8/5. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ngày 9/9, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát một vụ thử động cơ nhiên liệu rắn dành cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo KCNA, Cơ quan Tên lửa nước này đã tiến hành một vụ thử tĩnh động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy lớn sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp vào ngày 8/9.

Động cơ này có lực đẩy tối đa là 1.971 kN. Đây là cuộc thử nghiệm động cơ trên mặt đất lần thứ 9 và là lần cuối cùng trong quá trình phát triển.

Ông Kim Jong Un đã giám sát cuộc thử nghiệm quan trọng này. Hãng tin dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhận định động cơ tên lửa mới “báo hiệu sự thay đổi quan trọng trong việc mở rộng và củng cố lực lượng hạt nhân chiến lược của Triều Tiên”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nhà lãnh đạo Kim Jong Un #tên lửa đạn đạo xuyên lục địa #động cơ nhiên liệu rắn Triều Tiên
