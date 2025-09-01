Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa mới

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 31/8, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa vừa được khánh thành để đánh giá tình hình tổng thể về năng lực sản xuất tên lửa của đất nước.



Tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên có ông Jo Chun Ryong, Bí thư đảng Lao động Triều Tiên (WPK); ông Kim Jong Sik, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Công nghiệp quân giới của WPK; ông Jang Chang Ha, Tổng cục trưởng Tổng cục Tên lửa; giám đốc của các xí nghiệp sản xuất tên lửa chủ chốt; và nhiều quan chức quan trọng của ngành công nghiệp quốc phòng.



Theo ông Kim Jong Un, kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đã được thực hiện thành công trong năm nay, năm cuối của Kế hoạch 5 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu dài hạn cho hoạt động của lực lượng tên lửa đất nước khi có nhiều loại tên lửa đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Đây là một thành công cốt lõi và là chiến lược quan trọng nhất của ngành công nghiệp quân sự trong thực hiện kế hoạch phát triển năng lực quốc phòng thời gian qua.



Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ hài lòng khi hệ thống sản xuất dây chuyền tự động đã được thiết lập, bao gồm khâu chuẩn bị vật liệu, chế tạo toàn bộ cấu kiện của thân tên lửa, cùng với thiết bị chuyên dụng cho gia công chính xác, đo lường và lắp ráp các bộ phận khác nhau... Ông cho rằng tất cả những điều này sẽ giúp tăng cường năng suất và bảo đảm chất lượng sản phẩm theo đúng các yêu cầu về khoa học, kỹ thuật. Bên cạnh đó, quy trình sản xuất hiện đại hóa sẽ đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa chủ lực.



Ngay trong ngày thị sát, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã phê chuẩn 3 kế hoạch dài hạn mới liên quan đến năng lực sản xuất tên lửa và dự thảo chi tiêu quốc phòng liên quan.



Chuyến thị sát diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm Bắc Kinh của ông Kim Jong Un dự lễ duyệt binh của Trung Quốc nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít diễn ra ngày 3/9./.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên lần đầu xuất hiện tại diễn đàn ngoại giao đa phương Chuyến công du Trung Quốc của ông Kim Jong Un được xem là bước đi nhằm củng cố quan hệ Trung-Triều, Nga-Triều, trong bối cảnh 3 nước đều đối mặt với sức ép gia tăng từ phương Tây và các lệnh trừng phạt quốc tế.