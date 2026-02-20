Khai mạc Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 19/2, Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Triều Tiên.

Theo KCNA, Đại hội IX có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội VIII trong 5 năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh 5 năm qua là giai đoạn “chuyển biến mang tính bước ngoặt” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đã đạt tiến triển đáng kể bất chấp các biện pháp trừng phạt và khó khăn khách quan.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và củng cố năng lực lãnh đạo của đảng.

Tổng cộng 5.000 đại biểu đã tham dự đại hội. Đại hội đã thông qua 3 nội dung trong chương trình làm việc, gồm việc xem xét báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương mới./.

