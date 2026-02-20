Thế giới

Châu Á-TBD

Khai mạc Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đã đạt tiến triển đáng kể bất chấp các biện pháp trừng phạt và khó khăn khách quan.

Linh Tô
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Đại hội. (Nguồn: KCNA)
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại Đại hội. (Nguồn: KCNA)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 19/2, Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Triều Tiên.

Theo KCNA, Đại hội IX có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội VIII trong 5 năm qua; đề ra phương hướng, mục tiêu phát triển công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un nhấn mạnh 5 năm qua là giai đoạn “chuyển biến mang tính bước ngoặt” trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, đã đạt tiến triển đáng kể bất chấp các biện pháp trừng phạt và khó khăn khách quan.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và củng cố năng lực lãnh đạo của đảng.

Tổng cộng 5.000 đại biểu đã tham dự đại hội. Đại hội đã thông qua 3 nội dung trong chương trình làm việc, gồm việc xem xét báo cáo công tác của Ban Chấp hành Trung ương, sửa đổi Điều lệ Đảng và bầu Ban Chấp hành Trung ương mới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đảng Lao động Triều Tiên #Kim Jong Un #sửa đổi Điều lệ Đảng Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Tình hình Triều Tiên

Tin liên quan

Triều Tiên hoàn thành dự án nhà ở quy mô lớn

Triều Tiên hoàn thành dự án nhà ở quy mô lớn

Ngày 17/2, Triều Tiên thông báo đã hoàn tất dự án nhà ở quy mô lớn, được đánh giá là mang tính bước ngoặt với việc xây dựng 50.000 căn hộ ở Bình Nhưỡng trước thềm đại hội đảng diễn ra trong tháng này.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại Tokyo ngày 6/1/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Bà Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản

Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 8/2.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala. (Ảnh: THX/TTXVN)

WTO đưa ra khuyến nghị mới về kinh tế Trung Quốc

WTO hối thúc Trung Quốc thay đổi mô hình tăng trưởng, cho rằng thặng dư thương mại đang tăng vọt của nước này sẽ không thể duy trì bền vững và có nguy cơ làm bùng phát các rào cản thương mại.