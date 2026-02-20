Đời sống

Tấn công bằng dao tại Canada khiến một người đàn ông thiệt mạng

Cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc 1 người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị tấn công bằng dao bên ngoài 1 trung tâm mua sắm lớn ở trung tâm thành phố Ottawa.

Minh Tâm
Ảnh minh họa. (Nguồn: CNA)
Ảnh minh họa. (Nguồn: CNA)

Truyền thông Canada đưa tin 1 người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị tấn công bằng dao bên ngoài 1 trung tâm mua sắm lớn ở trung tâm thành phố Ottawa của nước này vào chiều 19/2 (giờ địa phương).

Theo Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Canada (CBC News), lực lượng cứu hộ khẩn cấp có mặt tại hiện trường vào khoảng 17h30 cùng ngày (tức 5h30 ngày 20/2 theo giờ Việt Nam).

Nạn nhân ở gần lối vào Trung tâm Rideau với nhiều vết thương nguy hiểm đến tính mạng. Dù đã được đưa đi cấp cứu, nhưng người này không qua khỏi.

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng.

Đây là vụ tấn công bằng dao thứ hai gần Trung tâm Rideau trong 5 ngày qua./.

