Lở tuyết khiến 8 người thiệt mạng tại Mỹ

Vụ lở tuyết tại Sierra Nevada, California, đã cướp đi sinh mạng của 8 người, 6 người khác được cứu sống trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

(Tư liệu) Tuyết phủ trắng xóa tại Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giới chức Mỹ ngày 18/2 xác nhận 8 người trượt tuyết đã thiệt mạng và 1 người mất tích trong vụ lở tuyết xảy ra trước đó một ngày tại vùng núi Sierra Nevada, phía Bắc bang California.

Theo cảnh sát quận Nevada, có 6 người sống sót trong vụ lở tuyết và đã được giải cứu vào tối 17/2 trong điều kiện bão tuyết khắc nghiệt.

Hiện hoạt động cứu hộ đã chính thức chuyển sang tìm kiếm thi thể. Giới chức cũng đã thông báo cho gia đình những người liên quan./.

