Lở tuyết khiến 8 người thiệt mạng tại Mỹ

Giới chức Mỹ ngày 18/2 xác nhận 8 người trượt tuyết đã thiệt mạng và 1 người mất tích trong vụ lở tuyết xảy ra trước đó một ngày tại vùng núi Sierra Nevada, phía Bắc bang California.



Theo cảnh sát quận Nevada, có 6 người sống sót trong vụ lở tuyết và đã được giải cứu vào tối 17/2 trong điều kiện bão tuyết khắc nghiệt.

Hiện hoạt động cứu hộ đã chính thức chuyển sang tìm kiếm thi thể. Giới chức cũng đã thông báo cho gia đình những người liên quan./.

Lở tuyết tại Nepal khiến 7 nhà leo núi thiệt mạng Trong số những người thiệt mạng, có 2 hướng dẫn viên leo núi người Nepal; danh tính 5 nạn nhân còn lại hiện chưa được xác định, một trong số 5 nạn nhân có thể là công dân Pháp.