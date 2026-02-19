Mỹ lại dọa rút khỏi Cơ quan Năng lượng Quốc tế

Ngày 19/2, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã nhắc lại lời đe dọa sẽ rút khỏi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khẳng định sẽ gây sức ép buộc tổ chức này phải từ bỏ chương trình nghị sự về phát thải ròng bằng không (net-zero) "trong khoảng một năm tới."

Phát biểu trong ngày 19/2 tại hội nghị cấp bộ trưởng IEA diễn ra ở Paris (Pháp), ông Wright cho rằng tổ chức với 52 năm lịch sử này nên quay trở lại sứ mệnh cốt lõi ban đầu là đảm bảo an ninh năng lượng.

IEA được thành lập với mục đích điều phối các biện pháp ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung lớn sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Wright phàn nàn rằng cơ quan này đã chuyển sang theo đuổi một chương trình nghị sự về khí hậu, bao gồm mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050.

Ông tuyên bố trong một cuộc họp báo: "Mỹ sẽ sử dụng mọi áp lực có thể để buộc IEA cuối cùng phải từ bỏ chương trình nghị sự này trong khoảng một năm tới,” đồng thời nhấn mạnh thêm: "Nếu IEA không thể quay lại tập trung vào sứ mệnh ban đầu về năng lượng, quyền tiếp cận năng lượng và an ninh năng lượng, thì đáng tiếc là chúng tôi sẽ trở thành một cựu thành viên của tổ chức này"./.

