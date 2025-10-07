IEA: Thế giới khó đạt mục tiêu tăng gấp 3 sản lượng điện tái tạo vào năm 2030

Theo báo cáo mới nhất công bố ngày 7/10, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tốc độ phát triển năng lượng tái tạo toàn cầu đang có dấu hiệu chững lại, do những thay đổi chính sách ở Mỹ và Trung Quốc.

Điều này khiến thế giới khó đạt mục tiêu tăng gấp 3 sản lượng điện tái tạo vào năm 2030, một mục tiêu quan trọng trong nỗ lực hạn chế biến đổi khí hậu.

IEA cho rằng cộng đồng quốc tế sẽ "không đạt được" mục tiêu đã đặt ra chỉ hai năm trước.

Năm 2024, IEA dự báo thế giới sẽ tiến gần đến mục tiêu đó với việc bổ sung 5.500 GW điện tái tạo. Tuy vậy, IEA hiện dự báo công suất năng lượng tái tạo toàn cầu chỉ tăng thêm khoảng 4.600 GW, tương đương 2,6 lần mức của năm 2022, do những thay đổi về chính sách, quy định và thị trường kể từ tháng 10/2024.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sớm chấm dứt các khoản tín dụng thuế cho năng lượng tái tạo và siết chặt quy định đối với các dự án, khiến dự báo công suất mới giảm gần 50%.

Còn tại Trung Quốc, việc chuyển từ cơ chế giá cố định sang hình thức đấu thầu khiến lợi nhuận giảm, kéo theo các dự báo về tăng trưởng công suất thấp hơn, song nước này vẫn chiếm phần lớn tăng trưởng toàn cầu và có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra cho năm 2035 về điện gió, điện mặt trời sớm hơn 5 năm.

Một thông tin đáng chú ý là Ấn Độ được đánh giá có triển vọng tích cực, có khả năng đạt mục tiêu năm 2030 và trở thành thị trường tăng trưởng lớn thứ hai, với công suất tăng gấp 2,5 lần trong 5 năm tới.

IEA cũng nâng dự báo cho Trung Đông, Bắc Phi và một số quốc gia châu Âu như Đức, Italy, Ba Lan, Tây Ban Nha.

IEA cho hay năng lượng Mặt Trời chiếm khoảng 80% mức tăng trưởng toàn cầu trong 5 năm qua, tiếp theo là điện gió, thủy điện, sinh khối và địa nhiệt. Nhưng điện gió ngoài khơi được đánh giá kém khả quan hơn, đặc biệt tại Mỹ, nơi nhiều dự án bị đình trệ.

Theo lưu ý của IEA. năng lượng tái tạo giúp nhiều quốc gia giảm phụ thuộc nhập khẩu nhiên liệu, tăng cường an ninh năng lượng, đồng thời kêu gọi các nước đầu tư nâng cấp lưới điện để thích ứng với đặc tính gián đoạn của nguồn điện tái tạo, vốn được dự báo chiếm 30% sản lượng điện toàn cầu vào năm 2030, gấp đôi hiện nay./.

