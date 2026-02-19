Giá thịt bò Mỹ chạm mức cao kỷ lục trên thị trường

Giá thịt bò tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục khi tổng đàn gia súc của nước này giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho hay giá bán lẻ trung bình của thịt bò xay 100% đã tăng lên mức kỷ lục 6,752 USD/pound (1 pound=0,454 kg), đánh dấu mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2020.

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tổng đàn gia súc cả nước đã sụt giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 75 năm qua, đạt 86,2 triệu con tính đến đầu năm nay. Tình trạng này phản ánh áp lực đè nặng lên toàn hệ thống chăn nuôi khi nguồn cung thắt chặt kéo dài.

Nguyên nhân là do tình trạng hạn hán khắc nghiệt. Ông Eric Belasco, Trưởng khoa Kinh tế Nông nghiệp tại Đại học Bang Montana, nhận định hạn hán là yếu tố lớn nhất buộc các chủ trang trại phải bán tháo đàn giống.

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Kansas City cũng chỉ ra mối liên hệ trực tiếp: khi hạn hán trở nên nghiêm trọng, sản lượng cỏ khô giảm 12%, đẩy giá thức ăn tăng cao và khiến quy mô đàn gia súc bị thu hẹp. Hệ quả là đàn bò thịt hiện đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1961.

Bên cạnh thách thức về khí hậu, gánh nặng tài chính đang đe dọa sự sống còn của nhiều hộ chăn nuôi. Phân tích từ Hiệp hội Trang trại Mỹ cho thấy tổng mức nợ nông nghiệp năm 2026 dự kiến đạt kỷ lục 624,7 tỷ USD, với chi phí vay cao nhất từ trước đến nay.

Điều này dẫn đến số vụ phá sản nông nghiệp trong năm 2025 tăng 46%. Nhiều chủ trang trại như bà Kacie Scherler và ông Kory Bierle đều mô tả thị trường hiện nay là "cực kỳ mong manh" và đầy rủi ro bất ngờ dù giá gia súc đang ở mức cao lịch sử.

Về triển vọng phục hồi, các chuyên gia nhận định đây là một lộ trình dài hơi. Chuyên gia kinh tế David Anderson thuộc Đại học Texas A&M cho rằng việc bán gia súc ở mức giá hiện tại vẫn khả thi hơn là giữ lại chờ đợi lợi nhuận.

Tuy nhiên, Giáo sư Derrell Peel từ Đại học Bang Oklahoma và ông Justin Tupper, Chủ tịch Hiệp hội những người chăn nuôi bò Mỹ, đều đồng quan điểm rằng quá trình tái thiết lập đàn bò phải mất nhiều năm mới có thể thấy rõ tiến triển.

Hiệp hội Trang trại Mỹ dự báo quy mô đàn gia súc khó có thể mở rộng trở lại trước năm 2028. Ông Will Harris từ trang trại White Oak Pastures nhấn mạnh nguồn cung nội địa sụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ thập niên 1950 đang trực tiếp đẩy giá thịt bò lên cao, khiến người tiêu dùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất./.