Nguyên nhân nào khiến giá thịt bò tại Mỹ tăng cao kỷ lục?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đổ lỗi cho các nhà máy chế biến thịt và người chăn nuôi gia súc tại Mỹ về việc giá thịt bò tại nước này tiếp tục tăng lên mức kỷ lục, trong khi các mức thuế nhập khẩu đối với thịt bò từ Brazil, Australia, New Zealand và Uruguay, cũng như thức ăn chăn nuôi, thiết bị nông nghiệp và máy móc đã được hạ xuống so với trước.

Mỹ hiện chủ yếu nhập khẩu nhiều thịt bò từ Australia, New Zealand và Brazil.

Theo nền tảng cung cấp dữ liệu xuất nhập khẩu Panjiva, xuất khẩu thịt bò của Brazil sang Mỹ đã giảm mạnh trong tháng 7 và 8 do tổng các mức thuế cộng dồn đánh vào mặt hàng này lên tới 76,4%.

Trước tình hình đó, ngành thịt bò của Brazil đã tìm hướng xuất khẩu sang các nước khác như Trung Quốc. Brazil là quốc gia sản xuất thịt bò lớn thứ hai và là nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, xuất khẩu thịt bò từ Australia, New Zealand và Uruguay sang Mỹ cũng giảm do vấn đề thuế quan.

Việc giảm nguồn cung thịt bò từ nguồn hàng nhập khẩu vào Mỹ đã gây áp lực cho chuỗi cung ứng vốn eo hẹp của nước này.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất của Cơ quan Thống kê Lao động tháng 9 cho thấy giá nhiều sản phẩm thịt bò chưa qua chế biến tại Mỹ tăng từ 12-18% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài tác động từ việc giảm nguồn cung từ nguồn hàng nhập khẩu, áp lực đối với thị trường thịt bò ở Mỹ còn đến từ việc tổng số đàn gia súc ở trong nước đang ở mức thấp nhất trong gần 75 năm.

Lý do là vì nhiều người chăn nuôi gia súc gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng, do hạn hán khiến diện tích đồng cỏ thu hẹp và chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao do vấn đề thuế quan.

Ngoài ra, việc một số loại phân bón nhập khẩu cũng đang chịu thuế hai con số đã làm tăng chi phí trồng ngô và đậu tương, vốn là những nông sản dùng làm thức ăn cho gia súc.

Chưa kể, thuế quan đánh vào các mặt hàng thiết yếu như thép và nhôm cũng làm tăng chi phí trang thiết bị nông nghiệp như máy kéo và kho chứa ngũ cốc, đẩy chi phí sửa chữa tăng cao. Tất cả các chi phí tăng thêm này không chỉ ăn mòn lợi nhuận của người chăn nuôi và nông dân, mà còn cắt vào số tiền tái đầu tư cho các hoạt động chăn nuôi mới trong tương lai.

Chi phí đầu vào tăng và khan hiếm nguồn cung từ hàng nhập khẩu đã đẩy giá bán thịt bò tại Mỹ liên tục thiết lập các kỷ lục mới. Để giải quyết bài toán này, Tổng thống Trump thông báo nới lỏng quy định đối với thịt bò của Argentina. Tuy nhiên, người chăn nuôi ở Mỹ lo ngại họ sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ từ Argentina, khiến khó khăn càng tăng thêm gấp bội. Hiệp hội Thịt bò Quốc gia Mỹ cho rằng việc nhập khẩu thịt bò từ Argentina sẽ gây hại cho khu vực nông thôn Mỹ.

Đáng chú ý là bên cạnh các yếu tố về khí hậu và chi phí chăn nuôi, người chăn nuôi gia súc Mỹ còn lo lắng về nguy cơ ký sinh trùng NWS (New World Screwworm) quay trở lại.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins đã dẫn đầu phái đoàn thương mại tới Mexico để thảo luận biện pháp chống lại NWS. Loại ruồi ký sinh này đã được loại trừ khỏi Mỹ từ năm 1966 nhưng gần đây một số gia súc tại quốc gia láng giềng Mexico đã xuất hiện NWS và Mỹ đã cấm nhập khẩu toàn bộ các mặt hàng thịt bò từ quốc gia này./.

