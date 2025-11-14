IMF: Kinh tế Mỹ sẽ giảm tốc độ tăng trưởng quý 4 cuối năm

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã chỉ ra một số dấu hiệu căng thẳng đang gia tăng trong nền kinh tế Mỹ và dự kiến nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ giảm tốc độ tăng trưởng quý 4 cuối năm.

Việc thiếu các dữ liệu kinh tế chính xác do Chính phủ của Tổng thống Donald Trump bị đóng cửa một phần trong quãng thời gian dài kỷ lục, lên tới 43 ngày, khiến IMF gặp khó khăn trong việc đưa ra những đánh giá chi tiết và hiệu quả đối với nền kinh tế Mỹ.

Trong tuyên bố ngày 13/11, người phát ngôn IMF Julie Kozack cho biết nền kinh tế Mỹ đã chứng tỏ khả năng phục hồi trong vài năm qua nhưng hiện tại định chế này nhận thấy có những yếu tố đang đè nặng lên các hoạt động kinh tế như cầu nội địa giảm, tăng trưởng việc làm chậm lại và tác động từ căng thẳng thuế quan…

IMF cho rằng việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần trong thời gian dài sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng trong quý 4, nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức dự báo 1,9% được IMF đưa ra vào tháng trước. Tuy nhiên, tác động này có khả năng sẽ được đảo ngược trong quý tiếp theo, tương tự như các lần Chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây.

Về lạm phát, IMF nhắc lại quan điểm cho rằng lạm phát tại Mỹ đang trên đà giảm về mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed - Ngân hàng trung ương). Tuy nhiên, vấn đề thuế quan sẽ làm gia tăng rủi ro lạm phát, trong khi tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại sẽ càng làm phức tạp thêm các lựa chọn chính sách tiền tệ của Fed.

IMF cho rằng lạm phát tại Mỹ đang được "neo giữ tốt" nhưng đồng thời cũng lưu ý rằng, dù tốc độ tăng giá đã chậm lại nhưng nền giá cao hơn đang gây khó khăn cho một bộ phận người dân trong xã hội./.

Các nền kinh tế mới nổi đủ sức chống chọi với thuế quan của Mỹ Các nền kinh tế mới nổi có nền tảng vững vàng hơn nhiều so với dự đoán, đủ sức vượt qua thách thức này ngay cả khi phải đối mặt với kịch bản các mức thuế được áp dụng một cách toàn diện nhất.