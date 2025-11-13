Các nền kinh tế mới nổi đủ sức chống chọi với thuế quan của Mỹ

Theo một nghiên cứu của công ty tư vấn rủi ro Verisk Maplecroft, hầu hết các nền kinh tế mới nổi lớn, như Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ, có thể chống chọi với các mức thuế quan của Mỹ mà không chịu tổn thất quá lớn.

Phát hiện này làm dấy lên nghi ngờ về sức ảnh hưởng từ các công cụ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Verisk Maplecroft đã phân tích khả năng chống chịu của 20 thị trường trong số các thị trường mới nổi lớn nhất, sử dụng các chỉ số từ mức nợ cho đến sự phụ thuộc vào doanh thu xuất khẩu để đánh giá khả năng của họ trong việc ứng phó với các biến động thương mại và các liên minh địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng.

Theo bà Reema Bhattacharya, trưởng bộ phận nghiên cứu châu Á và đồng tác giả báo cáo, khả năng chống chịu của các trung tâm sản xuất toàn cầu trước cơn bão thuế quan từ Mỹ hiện đang bị đánh giá thấp. Bà giải thích rằng trên thực tế, các quốc gia này có nền tảng vững vàng hơn nhiều so với dự đoán, đủ sức vượt qua thách thức này ngay cả khi phải đối mặt với kịch bản các mức thuế được áp dụng một cách toàn diện nhất.

Nghiên cứu chỉ ra rằng Mexico và Việt Nam nằm trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất do phụ thuộc vào hoạt động thương mại với Mỹ, nhưng các chính sách kinh tế tiến bộ, cơ sở hạ tầng được cải thiện và sự ổn định chính trị đã giúp các nước này trở thành những nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn.

Trong khi đó, báo cáo cho biết Brazil và Nam Phi đang xây dựng hiệu quả các mối liên kết với những đối tác thương mại khác. Điều này có thể bảo vệ họ trong những năm tới.

Bà Bhattacharya cho biết gần như mọi thị trường mới nổi hay thị trường toàn cầu đều hiểu rằng họ cần phải kinh doanh với cả Mỹ và Trung Quốc, nhưng không thể phụ thuộc quá nhiều vào một trong hai. Do đó, bà nhấn mạnh sự cần thiết của một thị trường thứ ba.

Bà nói thêm rằng mặc dù Trung Quốc đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị với Mỹ, vị thế của nước này đã vững chắc đến mức gần như không thể bị một quốc gia nào khác thay thế. Bà dẫn chứng hoạt động xuất khẩu đa dạng và nguồn nhân lực của Trung Quốc là những yếu tố tạo nên sức mạnh này.

Là một cường quốc sản xuất, Trung Quốc đang nằm trong tầm ngắm của những nỗ lực tái định hình chính sách thương mại toàn cầu của ông Trump. Dữ liệu công bố đầu tuần này cho thấy, trong tháng 10, xuất khẩu của Trung Quốc đã trải qua đợt suy giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 2, không lâu sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Bà Bhattacharya cũng chỉ ra nỗ lực suốt nhiều năm qua của Trung Quốc trong việc tăng cường sử dụng đồng NDT trong các giao dịch thương mại, coi đây là một động thái thực tế nhằm nâng cao khả năng chống chịu về kinh tế và đa dạng hóa các rủi ro địa chính trị.

Brazil, Argentina và Chile đã ký các thỏa thuận thanh toán bằng nội tệ với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương), trong khi các doanh nghiệp nhà nước và nhà đầu tư Trung Quốc đang tài trợ cho các dự án khai thác lithium và đồng ở Chile, Bolivia và Peru./.

