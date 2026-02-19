Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh thúc đẩy sản xuất thuốc diệt cỏ

Ngày 18/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm hỗ trợ sản xuất thuốc diệt cỏ glyphosate tại Mỹ, với lập luận rằng loại thuốc diệt cỏ này là có vai trò thiết yếu đối với an ninh lương thực quốc gia, bất chấp việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi đây là chất có khả năng gây ung thư.



Nhà Trắng thông báo, các loại thuốc diệt cỏ có nguồn gốc glyphosate được sử dụng rộng rãi trong ngành nông nghiệp Mỹ, nhưng hiện chỉ có duy nhất một nhà sản xuất trong nước, dẫn đến việc phải phụ thuộc vào nhập khẩu.

Theo sắc lệnh, Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ có nhiệm vụ thực hiện các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất glyphosate và phốt pho tại Mỹ. Phốt pho là một thành phần hóa học cần thiết để sản xuất glyphosate nhưng cũng có các công dụng trong quân sự.



Trong khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) không coi glyphosate là chất gây ung thư, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc WHO lại xếp loại chất này vào nhóm “có khả năng gây ung thư”./.

