Lở tuyết tại Nepal khiến 7 nhà leo núi thiệt mạng

Theo con số được giới chức Nepal cập nhật ngày 4/11, có 7 nhà leo núi bị thiệt mạng trong trận lở tuyết xảy ra tại khu vực núi Yalung Ri thuộc dãy Himalaya, trong đó lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 thi thể ra ngoài.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được tích cực triển khai, bất chấp địa hình và thời tiết không thuận lợi.

Ông Gyan Kumar Mahato, cảnh sát trưởng quận Dolkha cho biết trong số những người thiệt mạng, có 2 hướng dẫn viên leo núi người Nepal.

Danh tính của 5 nạn nhân còn lại hiện chưa được xác định. Theo thông tin ban đầu, một trong số 5 nạn nhân có thể là công dân Pháp.

Ngoài ra, 4 nhà leo núi bị thương trong vụ lở tuyết nói trên đã được trực thăng cứu hộ đưa về thủ đô Kathmandu để điều trị.

Trận lở tuyết dữ dội đã làm sập khu trại căn cứ tại núi Yalung Ri, ở độ cao khoảng 4.900m trong sáng 3/11./.

