Thế giới

Tuyết lở ở dãy Alps, 5 nhà leo núi Đức thiệt mạng

Vụ tuyết lở ở dãy Alps ngày 2/11 khiến 5 nhà leo núi Đức thiệt mạng, cảnh báo nguy cơ tuyết lở cao trong mùa đông tại khu vực này.

Ảnh minh họa. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/11, lực lượng chức năng Italy cho biết 5 nhà leo núi người Đức đã thiệt mạng sau khi bị cuốn vào một trận tuyết lở ở dãy Alps, miền Bắc nước này.

Theo thông tin ban đầu, nhóm nhà leo núi khởi hành ngày 1/11 để chinh phục đỉnh Cima Vertana thuộc dãy núi Ortler, gần làng Solda. Khi đang ở gần đỉnh, họ gặp trận tuyết lở lớn khiến các thành viên của hai nhóm leo dây riêng biệt bị cuốn đi.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai người đàn ông và một phụ nữ trong ngày 1/11, trong khi thi thể hai nạn nhân còn lại - một người cha và con gái 17 tuổi - được phát hiện vào ngày hôm sau. Hai nhà leo núi khác trong đoàn may mắn sống sót.

Dãy núi Ortler, thuộc dãy Alps của Italy và nằm gần biên giới Thụy Sĩ, là điểm đến quen thuộc với những người yêu thích leo núi và đi bộ đường dài. Tuy nhiên, khu vực này thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ tuyết lở trong mùa Đông./.

