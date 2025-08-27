Cụ ông 102 tuổi lập kỷ lục thế giới leo núi Phú Sĩ

Một nhà leo núi người Nhật Bản, cụ Kokichi Akuzawa, 102 tuổi, vừa được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất chinh phục đỉnh núi Phú Sĩ (3.776 m).

Cách đây 6 năm, ở tuổi 96, cụ cũng đã leo lên đỉnh núi nổi tiếng thế giới này.

Cụ Akuzawa sinh năm 1923, đã chinh phục đỉnh núi cao nhất Nhật Bản hồi đầu tháng 8 sau quá trình luyện tập leo núi gần như hàng tuần. Cụ bắt đầu chuẩn bị cho hành trình sau khi bị ngã trong một lần leo núi gần nhà hồi tháng 1, đồng thời phải điều trị bệnh zona thần kinh và suy tim cấp.

Nhờ luyện tập đi bộ 1 giờ mỗi sáng và leo núi hàng tuần, cụ đã phục hồi sức khỏe nhanh chóng, khiến bác sỹ cũng bất ngờ.



Chuyến leo núi Phú Sĩ kéo dài 3 ngày, ngủ 2 đêm trong lều. Với sự hỗ trợ của cháu gái – một nữ y tá và bạn đồng hành, cụ đã hoàn thành mục tiêu./.