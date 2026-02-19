Tây Ban Nha triệt phá nhà máy sản xuất nước hoa giả lớn nhất châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, giới chức Tây Ban Nha ngày 18/2 thông báo vừa triệt phá một cơ sở sản xuất nước hoa giả quy mô đặc biệt lớn tại vùng Catalonia, Đông Bắc nước này, được mô tả là nhà máy nước hoa giả lớn nhất châu Âu từng được phát hiện.



Bộ Tài chính Tây Ban Nha - cơ quan quản lý lực lượng hải quan - cho biết cơ sở này sản xuất hàng chục nghìn lít nước hoa, làm giả khoảng 50 thương hiệu cao cấp, sau đó phân phối sang phần còn lại của châu Âu thông qua Pháp.



Cuộc điều tra được khởi động vào tháng 10/2025, song các vụ bắt giữ và khám xét được tiến hành vào ngày 8/2/2026 trong một chiến dịch quy mô lớn có sự phối hợp của hải quan Tây Ban Nha, hải quan Pháp và lực lượng cảnh sát Mossos d'Esquadra của vùng Catalonia.



Tổng cộng 11 đối tượng đã bị truy tố về các tội danh tham gia tổ chức tội phạm, buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Giới chức Tây Ban Nha cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và có thể dẫn tới các vụ bắt giữ mới.



Tổng cộng hơn 1,2 triệu sản phẩm giả đã bị thu giữ tại 3 nhà kho gần thành phố Girona, phía Nam biên giới Pháp. Giá trị ước tính của số hàng hóa này, nếu tính theo giá sản phẩm chính hãng trên thị trường, lên tới hơn 94 triệu euro.



Theo thông cáo, nhà máy có 7 dây chuyền sản xuất với công suất tiềm năng khoảng 4 triệu lọ mỗi năm, cùng lượng nguyên liệu đủ để sản xuất 150.000 lít hương liệu khác nhau. Hoạt động của cơ sở này được tổ chức chặt chẽ, bao gồm đầy đủ các khâu từ lưu trữ, dán nhãn đến đóng gói.



Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 850.000 lọ nước hoa giả tại một nhà kho và 350.000 lọ tại một địa điểm khác. Trước đó, sau khi hải quan Pháp chặn giữ hàng nghìn chai nước hoa được dán nhãn “hàng rất dễ vỡ,” nghi là hàng giả, phía Pháp đã thông báo cho cơ quan chức năng Tây Ban Nha.

Các hoạt động theo dõi sau đó đã làm rõ mạng lưới vận chuyển hàng giả sang Pháp và nhiều quốc gia châu Âu khác bằng xe tải và xe tải nhỏ, trong đó có các phương tiện đăng ký tại Romania./.

