EC mở điều tra Shein theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/2 đã chính thức mở cuộc điều tra đối với nền tảng thương mại điện tử thời trang nhanh Shein, liên quan đến các nghi vấn vi phạm Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) - bộ khung pháp lý trọng yếu của Liên minh châu Âu (EU) trong việc quản lý hoạt động của các nền tảng số quy mô lớn.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, cuộc điều tra tập trung vào ba nhóm vấn đề chính, gồm khả năng kiểm soát hàng hóa bất hợp pháp, rủi ro từ các thiết kế nền tảng mang tính gây nghiện và mức độ minh bạch của hệ thống gợi ý sản phẩm mà Shein đang triển khai tại thị trường EU.

Một trong những nội dung được EC đặc biệt quan tâm là việc ngăn chặn hoạt động kinh doanh các sản phẩm bị cấm, nhất là những mặt hàng có dấu hiệu liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, như các sản phẩm mô phỏng hình dáng trẻ vị thành niên. EC sẽ đánh giá liệu các cơ chế kiểm duyệt và kiểm soát của Shein có đủ hiệu quả để ngăn chặn những hành vi này hay không.

Bên cạnh đó, EC cũng xem xét các nguy cơ đối với sức khỏe tinh thần và quyền lợi người tiêu dùng xuất phát từ những tính năng bị cho là gây nghiện, bao gồm các cơ chế tích điểm, thưởng quà hay ưu đãi liên tục nhằm kéo dài thời gian sử dụng nền tảng.

Theo DSA, các nền tảng lớn có nghĩa vụ chủ động nhận diện, đánh giá và giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể phát sinh từ mô hình kinh doanh của mình.

DSA yêu cầu các nền tảng phải công khai các tiêu chí chính dùng để đề xuất sản phẩm, đồng thời cung cấp cho người dùng ít nhất một phương án tiếp cận nội dung không dựa trên việc thu thập và phân tích dữ liệu cá nhân.

Phát biểu về vụ việc, bà Henna Virkkunen, Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và dân chủ, nhấn mạnh rằng tại EU, hàng hóa bất hợp pháp bị cấm tuyệt đối, dù được bày bán tại các cửa hàng truyền thống hay trên nền tảng thương mại điện tử. EC sẽ đánh giá một cách nghiêm túc liệu Shein có thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định hay không.

EC cho biết việc mở hồ sơ điều tra chính thức không đồng nghĩa với kết luận Shein đã vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới, Ủy ban sẽ tiến hành điều tra chuyên sâu thông qua các biện pháp như yêu cầu cung cấp thêm thông tin, giám sát hoạt động thực tế và làm việc với các bên liên quan. Cơ quan điều phối dịch vụ kỹ thuật số của Ireland, nơi Shein đặt trụ sở tại châu Âu, sẽ phối hợp cùng EC trong quá trình này.

Nếu phát hiện vi phạm, EC có quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp hoặc đưa ra quyết định xử phạt theo DSA. Ngược lại, Shein cũng có thể đề xuất các cam kết khắc phục nhằm giải quyết các quan ngại và khép lại vụ việc.

Hiện DSA không quy định thời hạn cụ thể cho việc kết thúc điều tra, do đó tiến độ sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp của hồ sơ và mức độ hợp tác của doanh nghiệp.

Quyết định mở điều tra được đưa ra sau khi EC phân tích các báo cáo đánh giá rủi ro do Shein đệ trình và phản hồi của hãng đối với ba yêu cầu cung cấp thông tin trước đó, vào các tháng 6/2024, 2/2025 và 11/2025./.

