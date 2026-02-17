Bộ Quốc phòng Israel thúc đẩy tự chủ sản xuất vũ khí

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - ngày 17/2 tuyên bố nước này cần mở rộng sản xuất vũ khí trong nước nhằm bảo đảm khả năng tự vệ độc lập, trong bối cảnh nguồn cung vũ khí toàn cầu gặp khó khăn và xuất hiện bất đồng với một số đối tác trong thời chiến.



Phát biểu tại Hội nghị Công nghệ cao Quốc phòng, ông Katz nhấn mạnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với nguồn đạn dược và các hệ thống quân sự tiên tiến trên thế giới.

Theo ông Katz, trong các chiến dịch quân sự, Israel có thể phải cạnh tranh với nhiều bên khác để tiếp cận các loại đạn pháo, đạn xe tăng và linh kiện thiết yếu.



Ông Katz mô tả Mỹ là “đồng minh lớn” đã hỗ trợ Israel trong xung đột đa mặt trận, song thừa nhận có thời điểm nảy sinh bất đồng ảnh hưởng đến quá trình cung ứng. Ông Katz cũng đề cập việc một số quốc gia áp đặt hạn chế đối với phụ tùng và linh kiện, cho rằng điều này cho thấy Israel cần tăng cường tự chủ quốc phòng.



Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng Israel công bố sáng kiến dài hạn mang tên tạm gọi “Lá chắn Israel”, dự kiến bổ sung 350 tỷ shekel (khoảng 95 tỷ USD) cho ngân sách quốc phòng trong 10 năm tới. Kế hoạch nhằm mở rộng năng lực sản xuất trong nước và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng.



Ông Katz khẳng định Israel duy trì chính sách xuất khẩu quốc phòng linh hoạt, song yêu cầu các nước mua vũ khí phải ký thỏa thuận an ninh và đáp ứng các tiêu chuẩn do Israel đặt ra./.

