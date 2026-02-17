Oman tham gia chuẩn bị cho đàm phán Mỹ-Iran

Trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng đang leo thang tại khu vực vùng Vịnh và Trung Đông, Ngoại trưởng Oman và Iran đã nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 16/2 để hoàn tất công tác chuẩn bị cho vòng đàm phán gián tiếp thứ hai giữa Tehran và Washington.



Theo thông tấn nhà nước Oman (ONA), Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Albusaidi và người đồng cấp Iran Seyed Abbas Araghchi đã thảo luận và thống nhất về công tác hậu cần cho phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 17/2.



Cuộc gặp này diễn ra sau các cuộc thảo luận cấp cao tại Muscat vào ngày 6/2 vừa qua - đánh dấu lần tiếp xúc đầu tiên giữa Tehran và Washington kể từ sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025.

Truyền thông Oman cho biết cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hướng tới sự hiểu biết và đồng thuận chung nhằm đạt được một thỏa thuận đáp ứng nguyện vọng của cả hai quốc gia.



Dự kiến, tham gia vòng đàm phán thứ hai này có đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff dẫn đầu phái đoàn Mỹ và ông Seyed Abbas Araghchi, một nhà đàm phán kỳ cựu từng tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015, dẫn đầu đoàn Iran.



Nội dung trọng tâm của vòng đàm phán lần này dự kiến tập trung vào an ninh hàng hải khu vực và dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran.



Oman từ lâu đã đóng vai trò là kênh trung gian quan trọng giúp duy trì quan hệ Mỹ - Iran, hỗ trợ các hoạt động trao đổi tù nhân và thỏa thuận giảm căng thẳng trong bối cảnh hai nước không có quan hệ ngoại giao chính thức.



Cùng ngày 16/2, chia sẻ với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gián tiếp tham gia đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả không mong muốn nếu như các bên không đạt được thỏa thuận.



Trước đó, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran liên quan đến các vấn đề nội bộ của nước này cũng như chương trình hạt nhân của Tehran.

Trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu lo ngại Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, phía Tehran vẫn liên tục phủ nhận cáo buộc này.



Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này nhận định lập trường của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân đã trở nên thực tế hơn. Tuy nhiên, niềm tin giữa hai bên vẫn ở mức rất thấp, nhất là sau khi các nỗ lực đàm phán trước đó đổ vỡ do các cuộc không kích từ phía Israel dẫn đến cuộc xung đột kéo dài 12 ngày có sự tham gia của quân đội Mỹ hồi năm ngoái./.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tập trận tại eo biển Hormuz Ngày 16/2, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khởi động một loạt cuộc tập trận tại eo biển Hormuz. Hoạt động này diễn ra ngay trước thêm cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến với Mỹ.