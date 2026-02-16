Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tập trận tại eo biển Hormuz

Ngày 16/2, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khởi động một loạt cuộc tập trận tại eo biển Hormuz. Hoạt động này diễn ra ngay trước thêm cuộc đàm phán hạt nhân dự kiến với Mỹ.



Đài truyền hình nhà nước cho biết cuộc tập trận nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với "các mối đe dọa an ninh và quân sự tiềm tàng" tại eo biển này. Cuộc tập trận, do Tổng tư lệnh Vệ binh, Tướng Mohammad Pakpour giám sát.



Các chính trị gia theo đường lối cứng rắn của Iran đã nhiều lần đe dọa phong tỏa eo biển, một tuyến đường thủy chiến lược mà khoảng 20% sản lượng dầu mỏ của thế giới được vận chuyển qua đây.



Các cuộc tập trận diễn ra khi Tehran và Washington đang chuẩn bị cho vòng đàm phán mới tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 17/2, với sự trung gian của Oman.

Hai nước đã nối lại các cuộc đàm phán vào ngày 6/2 tại Oman kể từ khi ngoại giao đổ vỡ hồi tháng 6/2025, thời điểm Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.



Tại thực địa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triển khai một lực lượng hải quân đáng kể đến vùng Vịnh, với sự hiện diện của tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào tháng 1/2026. Và theo kế hoạch, tàu sân bay thứ hai Gerald R. Ford sẽ khởi hành tới Trung Đông trong vài ngày tới.



Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi đã gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi để thảo luận kỹ thuật về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Cuộc gặp được tổ chức tại nơi lưu trú của ông Araghchi ở Geneva, ngay trước thềm cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp giữa Iran và Mỹ.



Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về một số vấn đề kỹ thuật liên quan đến hợp tác giữa Iran và IAEA trong khuôn khổ các nghĩa vụ bảo đảm an toàn của Tehran và xét đến luật được Quốc hội Iran thông qua vào tháng 6/2025 về việc đình chỉ hợp tác song phương.



Ông Grossi cho biết hai bên đã có "các cuộc thảo luận kỹ thuật chuyên sâu" để chuẩn bị cho cuộc đàm phán "quan trọng" vào 17/2./.

Mỹ cân nhắc chiến dịch quân sự nhiều tuần nhằm vào Iran Hai quan chức Mỹ cho biết kịch bản đang được xem xét có thể sẽ có quy mô lớn hơn nhiều so với đợt không kích kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái giữa Mỹ, Israel và Iran.