Syria tiếp quản thêm căn cứ quân sự từ liên minh do Mỹ dẫn đầu

Theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Syria ngày 15/2 cho biết đã bắt đầu triển khai các đơn vị quân đội tại căn cứ al-Shaddadi thuộc tỉnh Hasakah, sau khi các lực lượng liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút đi.

Thông báo nêu rõ: "Căn cứ quân sự al-Shaddadi ở tỉnh Hasakah đã được chuyển giao cho Quân đội Arab Syria kiểm soát dưới sự phối hợp với phía Mỹ."

Ngày 12/2, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã xác nhận việc rút quân hoàn toàn khỏi căn cứ al-Tanf và chuyển giao quyền kiểm soát căn cứ này cho quân đội Syria.

Chuyên gia về quan hệ quốc tế người Liban Elias Murr nói với RIA Novosti rằng việc Mỹ rút quân khỏi các căn cứ lớn ở Syria như al-Tanf không có nghĩa là chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Arab này.

Ông cho biết thêm sự hiện diện thực tế của Mỹ vẫn tập trung ở miền Đông và Đông Bắc Syria dưới hình thức các căn cứ nhỏ hơn, các điểm hỗ trợ và phối hợp nằm chủ yếu ở khu vực Hasakah và phía Đông sông Euphrates, cũng như các hoạt động tình báo bí mật tại những khu vực nhạy cảm, bao gồm cả Qamishli./.

