Thế giới

Trung Đông

Hezbollah đe dọa phản ứng mạnh mẽ nhằm vào Israel

Thủ lĩnh Hezbollah cho biết Israel đang theo đuổi chính sách “áp lực tối đa” nhằm đạt được những nhượng bộ chính trị trong khi tránh những tổn thất lớn nếu phát động chiến tranh.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại thị trấn Kfour, gần Nabatieh, miền Nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại thị trấn Kfour, gần Nabatieh, miền Nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo báo Times of Israel ngày 16/2, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã cảnh báo, Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng “đau đớn” nếu căng thẳng leo thang; đồng thời cáo buộc Mỹ trực tiếp ủng hộ các hoạt động quân sự và bành trướng khu vực của Israel.

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Manar, ông Naim Qassem tuyên bố, Israel đang theo đuổi chính sách “áp lực tối đa” nhằm đạt được những nhượng bộ chính trị trong khi tránh những tổn thất lớn nếu phát động chiến tranh.

Thủ lĩnh Hezbollah đánh giá mặc dù Israel có thể đạt được ưu thế quân sự về mặt chiến thuật trong một số cuộc đối đầu, nhưng sẽ không thể thiết lập quyền kiểm soát hoặc ổn định lâu dài.

Ông Qassem mô tả Israel là một “thực thể bành trướng” đang tìm kiếm quyền kiểm soát lãnh thổ rộng lớn hơn trên khắp Palestine và khu vực; cảnh báo việc Israel sáp nhập dần dần Bờ Tây bị chiếm đóng, những phần đáng kể của Gaza đang nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Israel.

Thủ lĩnh Hezbollah mô tả Mỹ là “đối tác toàn diện” trong các hành động của Israel, cáo buộc Washington cung cấp sự hỗ trợ chính trị và ngoại giao cho các chiến dịch quân sự và bành trướng lãnh thổ của Israel./.

(Vietnam+)
#Hezbollah #Israel #Sáp nhập #Bờ Tây Israel Liban
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.