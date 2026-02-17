Hezbollah đe dọa phản ứng mạnh mẽ nhằm vào Israel

Theo báo Times of Israel ngày 16/2, thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem đã cảnh báo, Israel sẽ phải đối mặt với phản ứng “đau đớn” nếu căng thẳng leo thang; đồng thời cáo buộc Mỹ trực tiếp ủng hộ các hoạt động quân sự và bành trướng khu vực của Israel.

Phát biểu trên kênh truyền hình al-Manar, ông Naim Qassem tuyên bố, Israel đang theo đuổi chính sách “áp lực tối đa” nhằm đạt được những nhượng bộ chính trị trong khi tránh những tổn thất lớn nếu phát động chiến tranh.

Thủ lĩnh Hezbollah đánh giá mặc dù Israel có thể đạt được ưu thế quân sự về mặt chiến thuật trong một số cuộc đối đầu, nhưng sẽ không thể thiết lập quyền kiểm soát hoặc ổn định lâu dài.

Ông Qassem mô tả Israel là một “thực thể bành trướng” đang tìm kiếm quyền kiểm soát lãnh thổ rộng lớn hơn trên khắp Palestine và khu vực; cảnh báo việc Israel sáp nhập dần dần Bờ Tây bị chiếm đóng, những phần đáng kể của Gaza đang nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của Israel.

Thủ lĩnh Hezbollah mô tả Mỹ là “đối tác toàn diện” trong các hành động của Israel, cáo buộc Washington cung cấp sự hỗ trợ chính trị và ngoại giao cho các chiến dịch quân sự và bành trướng lãnh thổ của Israel./.

