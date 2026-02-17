Sudan: Tấn công bằng UAV vào khu chợ, gần 30 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ít nhất 28 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi các thiết bị bay không người lái đánh trúng một khu chợ đông đúc tối 15/2 tại bang Bắc Kordofan, miền Trung Sudan.

Thông tin do các tình nguyện viên địa phương và một quan chức y tế xác nhận ngày 16/2.



Các thiết bị bay không người lái đã đánh trúng chợ Al-Safia, ở phía Đông Bắc thị trấn Soudari. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, khu chợ tập trung đông dân thường, trong đó có phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.



Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gia tăng tại các khu vực Kordofan và Darfur, nơi giao tranh giữa Quân đội Sudan (SAF) và Các lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) bán quân sự vẫn tiếp diễn.



Một số tổ chức bảo vệ nhân quyền địa phương đã kêu gọi cả SAF và RSF tránh nhằm vào khu vực dân sự và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Trước đó, ngày 9/2, Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Volker Turk cho biết gần 90 dân thường đã thiệt mạng và 142 người bị thương trong các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại khu vực Kordofan từ ngày 23/1 tới ngày 6/2.

Ông cho hay các thiết bị bay không người lái đã đánh trúng đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới, các khu chợ, cơ sở y tế và khu dân cư tại Nam và Bắc Kordofan.



Giao tranh giữa SAF và RSF, bùng phát từ tháng 4/2023 đến nay, đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải sơ tán trong nước hay sang các nước láng giềng./.

