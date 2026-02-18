Iran ngỏ ý chấp nhận ngừng hoạt động làm giàu urani

Iran đã đề xuất đình chỉ hoạt động làm giàu urani và chuyển một phần dự trữ ra nước ngoài trong bối cảnh nước Cộng hòa Hồi giáo đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo thông tin của tờ Wall Street Journal, một phần lượng urani làm giàu ở mức cao có thể được chuyển tới các nước thứ ba, trong đó có Nga.

Phần lớn lượng urani dự trữ của Iran được cho là đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các cơ sở hạt nhân bị Mỹ và Israel tấn công hồi tháng Sáu năm ngoái.

Các quan chức Iran cũng đang xem xét khả năng đình chỉ hoạt động làm giàu trong tối đa 3 năm.

Đề xuất của Tehran về việc thành lập một liên danh khu vực để sản xuất các tấm nhiên liệu urani làm giàu được cho là đã bị Washington bác bỏ, do động thái này sẽ cho phép các hoạt động làm giàu urani tiếp tục diễn ra tại Iran.

Vòng đàm phán thứ hai giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân Iran đã diễn ra tại Geneva trong ngày 17/2.

Phái đoàn Mỹ do đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, dẫn đầu, trong khi Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi đại diện./.

