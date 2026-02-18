Iran-Mỹ nhất trí về “nguyên tắc định hướng” cho một thỏa thuận tiềm năng

Ngày 17/2, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán mới nhất với Mỹ đã nhất trí về “một bộ nguyên tắc định hướng”, tạo cơ sở thúc đẩy tiến trình hướng tới một thỏa thuận.



Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Ngoại trưởng Araghchi nêu rõ: “Cuối cùng, chúng tôi đã có thể đạt được đồng thuận rộng rãi về một bộ nguyên tắc định hướng, trên cơ sở đó hai bên sẽ tiếp tục tiến lên phía trước và bắt đầu xây dựng văn bản cho một thỏa thuận tiềm năng.”

Ông cho biết so với vòng đàm phán trước, các cuộc thảo luận lần này “thực sự nghiêm túc hơn” và bầu không khí mang tính xây dựng hơn.



Trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Araghchi cho biết hai bên đã bắt đầu tiến trình hướng tới một thỏa thuận, song lưu ý rằng “điều đó không có nghĩa là có thể đạt được thỏa thuận nhanh chóng.”

Ông nói thêm Iran hy vọng tiến trình này có thể hoàn tất sớm nhất có thể và sẵn sàng dành đủ thời gian cho đàm phán.

Ngoại trưởng Iran thừa nhận sẽ “cần thời gian để thu hẹp” khác biệt giữa lập trường hai bên, “nhưng ít nhất hiện nay chúng ta đã có bộ nguyên tắc định hướng và lộ trình rõ ràng hơn để tiếp tục.”



Trước đó, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã kết thúc. Ngoại trưởng Araghchi cho biết chưa ấn định thời điểm tiến hành vòng đàm phán thứ ba với Mỹ, trong bối cảnh hai bên sẽ tiếp tục xây dựng dự thảo văn bản cho một thỏa thuận tiềm năng trước khi xác định lịch họp tiếp theo.



Cuộc gặp ngày 17/2 diễn ra sau vòng đàm phán đầu tiên tổ chức tại thủ đô Muscat của Oman ngày 6/2, được hai bên đánh giá là “khởi đầu tích cực”, nhưng chưa đạt được đột phá rõ rệt.

Hôm 16/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gián tiếp tham gia đàm phán, đồng thời cảnh báo sẽ có hậu quả không mong muốn nếu như các bên không đạt được thỏa thuận.



Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó đã nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự đối với Iran liên quan đến các vấn đề nội bộ của nước này cũng như chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi Mỹ và các đồng minh châu Âu lo ngại Iran đang tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân, phía Tehran vẫn liên tục phủ nhận cáo buộc này.



Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này nhận định lập trường của Mỹ đối với vấn đề hạt nhân đã trở nên thực tế hơn. Tuy nhiên, niềm tin giữa hai bên vẫn ở mức rất thấp, nhất là sau khi các nỗ lực đàm phán trước đó đổ vỡ do các cuộc không kích từ phía Israel dẫn đến cuộc xung đột kéo dài 12 ngày có sự tham gia của quân đội Mỹ hồi năm ngoái./.

Iran sẵn sàng thỏa hiệp về hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Thứ trưởng Ngoại giao Ravanchi cho biết Tehran có thể pha loãng hoặc điều chỉnh kho urani làm giàu ở cấp độ cao, với điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang gây sức ép lên nền kinh tế Iran.