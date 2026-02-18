Phái đoàn Ukraine bất đồng nội bộ trong vòng đàm phán Geneva

Các nguồn thạo tin cho biết phái đoàn Ukraine tham gia hòa đàm tại Geneva (Thụy Sĩ) đã xuất hiện những bất đồng nội bộ liên quan tới thỏa thuận hòa bình do Mỹ đề xuất.

Theo các nguồn tin, một phần phái đoàn Ukraine ủng hộ việc nhanh chóng đạt thỏa thuận với Nga với lý do "cơ hội có thể sớm khép lại" và họ cần tận dụng thời cơ này. Tuy nhiên, phần còn lại trong phái đoàn lại không đồng ý với ý kiến này.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng các bên không nên chờ đợi kết quả của cuộc đàm phán trong ngày 17/2 vì hoạt động đàm phán sẽ tiếp diễn trong ngày 18/2.

Điện Kremlin cũng nêu rõ vòng đàm phán tại Geneva sẽ bao gồm nhiều chủ đề hơn so với vòng đàm phán tại Abu Dhabi, trong đó bao gồm cả vấn đề lãnh thổ./.

Đàm phán Nga, Mỹ và Ukraine tại Thụy Sĩ sẽ được tổ chức kín Hai vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 300 tù binh nhưng chưa có đột phá về chính trị.