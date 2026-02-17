Mỹ và Hungary ký thỏa thuận hạt nhân dân sự mang tính bước ngoặt

Ngày 16/2, Mỹ và Hungary đã ký kết thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự, một động thái được đánh giá là bước ngoặt quan trọng nhằm thắt chặt quan hệ giữa Washington và chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực gia tăng ảnh hưởng tại Trung Âu và hỗ trợ các đồng minh giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ Nga.

Thỏa thuận đã được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó đặt bút ký tại thủ đô Budapest của Hungary.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rubio cũng đã có các cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Viktor Orbán và các quan chức cấp cao của nước chủ nhà. Đây được xem là tín hiệu nồng ấm trong quan hệ song phương, đặc biệt khi chính quyền của Thủ tướng Orban đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Nội dung trọng tâm của thỏa thuận tập trung vào việc phát triển các lò phản ứng môđun nhỏ (SMR) và quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Đây là bước cụ thể hóa bản ghi nhớ hồi tháng 11/2025, mở đường cho việc áp dụng công nghệ hạt nhân tiên tiến của Mỹ tại Hungary.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận này không chỉ mang lại "hàng thập kỷ hợp tác" mà còn hướng tới mục tiêu biến Hungary thành một trung tâm khu vực về phát triển lò phản ứng mô-đun nhỏ.

Từ trước đến nay, Hungary vốn phụ thuộc nặng nề vào năng lượng hạt nhân với các lò phản ứng từ thời Liên Xô tại nhà máy Paks, vốn vận hành dựa trên công nghệ và nhiên liệu của Nga.

Việc chuyển hướng sang công nghệ Mỹ được Washington nhấn mạnh là một cam kết chiến lược, góp phần tăng cường lợi ích an ninh chung và đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực Trung Âu trong tương lai./.

