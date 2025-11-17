Trùm ma túy khét tiếng Ecuador bị bắt tại Tây Ban Nha sau nhiều năm giả chết

Một trong những trùm buôn bán ma túy bị truy nã gắt gao nhất ở Ecuador đã bị bắt trong ngày 16/11, nhiều năm sau khi hắn giả chết và chuyển đến sinh sống tại Tây Ban Nha.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa cho biết Wilmer Chavarria, còn được gọi là "Pipo," đã bị bắt tại thành phố Malaga của Tây Ban Nha, trong một chiến dịch phối hợp với cảnh sát nước sở tại.

Chavarria được cho là thủ lĩnh của “Los Lobos,'' một nhóm buôn bán ma túy với khoảng 8.000 tay súng mà mới đây đã bị Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

“Los Lobos” bị cáo buộc có liên quan đến các vụ ám sát chính trị ở Ecuador và cũng bị cáo buộc hợp tác chặt chẽ với một băng nhóm khét tiếng của Mexico.

Tổng thống Noboa cho biết Chavarria đã giả chết vào năm 2021 khi xảy ra đại dịch COVID-19, lấy căn cước mới và chuyển đến sống ở Tây Ban Nha, nơi hắn tiếp tục điều hành nhiều hoạt động phạm pháp ở Ecuador.

Vụ bắt giữ Chavarria diễn ra trong bối cảnh người dân Ecuador cùng ngày sẽ bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân gồm 4 nội dung, trong đó có việc liệu có nên sửa đổi hiến pháp cho phép nước ngoài được điều hành các căn cứ quân sự tại Ecuador hay không.

Tổng thống Noboa cho rằng rằng sửa đổi này là cần thiết để tăng cường nỗ lực hợp tác chống ma túy với các nước./.

