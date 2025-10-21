Hải quân Pháp bắn hạ tàu cao tốc buôn 2,4 tấn ma túy

Giới chức Pháp cho biết mới đây hải quân nước này đã nổ súng để khống chế một tàu cao tốc trên Đại Tây Dương, bắt giữ thủy thủ đoàn và thu giữ 2,4 tấn cocaine trị giá 150 triệu USD.

Theo cơ quan hàng hải Pháp phụ trách Đại Tây Dương, vụ bắt giữ diễn ra vào tối 18/10, gần quần đảo Madeira của Bồ Đào Nha.

Một tàu chiến của hải quân, một trực thăng trên tàu, cùng với một máy bay do thám và một tàu tuần duyên Pháp đã được sử dụng để chặn đứng tàu buôn lậu này.

Tổng cộng 2.373kg cocaine đã được tìm thấy và thu giữ trên tàu - trị giá ước tính 128 triệu euro (150 triệu USD).

Thông báo cho biết các thuyền viên đã bị bắt giữ song không nêu rõ số lượng hoặc quốc tịch của những đối tượng này.

Giới chức Pháp cũng cho biết hoạt động này được thực hiện với sự phối hợp của cảnh sát Mỹ và Anh, cũng như chính quyền Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha./.

