Đức bắt giữ hai nghi phạm buôn lậu 400kg cocaine tại cảng Hamburg

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuối tuần qua, lực lượng Hải quan nước này đã bắt giữ hai người đàn ông sau khi phát hiện hơn 400kg cocaine tại cảng Hamburg - cảng biển lớn nhất của Đức và lớn thứ ba ở châu Âu.

Vụ việc xảy ra tại bến container O'Swaldkai, khi các nhân viên bến tàu phát hiện hai người đàn ông không phải nhân viên cảng nhưng mang theo hơn 20 túi xách thể thao căng phồng từ trên tàu xuống.

Ngay lập tức, họ báo cho lực lượng Hải quan gần đó. Khi chiếc xe chở số túi rời đi, Hải quan đã can thiệp và chặn lại. Một nghi phạm bỏ trốn, người còn lại bị bắt giữ tại chỗ.

Sau khi phong tỏa khu vực cảng và huy động trực thăng truy tìm, đối tượng bỏ trốn cũng bị bắt.

Kiểm tra phương tiện, Hải quan phát hiện toàn bộ số túi thể thao chứa 400kg cocaine.

Theo giới chức Đức, Hamburg từ lâu được coi là điểm nóng, đồng thời là “cửa ngõ” chính đưa cocaine vào châu Âu, với khoảng 23.000 container qua cảng mỗi ngày.

Giám đốc Cục Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) Holger Münch gần đây cảnh báo về một “làn sóng cocaine” tại Đức, khi hoạt động buôn lậu ma túy ngày càng tập trung ở châu Âu do thị trường Bắc Mỹ đã bão hòa.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Bỉ Bart de Wever hồi đầu tháng cũng đã kêu gọi Mỹ hỗ trợ trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy quốc tế./.

