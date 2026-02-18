Kết thúc đàm phán ba bên về Ukraine tại Geneva

Vòng đàm phán ba bên mới giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Geneva (Thụy Sĩ) đã kết thúc ngày 18/2.

Trả lời phỏng vấn báo giới, ông Vladimir Medinsky - người đứng đầu phái đoàn Nga - cho biết cuộc đàm phán chỉ diễn ra trong 2 giờ, ngắn hơn nhiều so với sự kiện kéo dài 6 giờ trong ngày 17/2.

Ông thừa nhận cuộc đàm phán mới nhất diễn ra “khó khăn nhưng mang tính chuyên nghiệp." Dự kiến, một vòng đàm phán nữa sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Trước đó, trưởng đoàn đàm phán của Washington - ông Steve Witkoff cho biết ngày đầu tiên đàm phán đã "mang lại những tiến bộ đáng kể."

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với phái đoàn Nga cho biết cuộc đàm phán kéo dài nhiều giờ trong ngày đầu tiên diễn ra "rất căng thẳng," trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói với hãng truyền thông Axios rằng Kiev đang phải đối mặt với không ít sức ép.

Hai vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất - UAE) vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2 đã đạt được thỏa thuận trao đổi hơn 300 tù binh nhưng chưa có đột phá về chính trị.

Trong một tuyên bố trước thềm cuộc gặp, Điện Kremlin cho biết cuộc đàm phán tại Geneva tập trung vào các vấn đề cốt lõi, trong đó có vấn đề lãnh thổ./.

Phái đoàn Ukraine bất đồng nội bộ trong vòng đàm phán Geneva Theo các nguồn tin, một phần phái đoàn Ukraine ủng hộ việc nhanh chóng đạt thỏa thuận với Nga với lý do "cơ hội có thể sớm khép lại." Tuy nhiên, phần còn lại trong phái đoàn lại không đồng ý.