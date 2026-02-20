Venezuela thông qua luật ân xá, hàng trăm tù nhân chính trị có thể được tự do

Ngày 19/2, Quốc hội Venezuela đã nhất trí thông qua đạo luật ân xá, qua đó hàng trăm tù nhân chính trị có thể được trả tự do.

Theo nội dung được phê chuẩn, luật không áp dụng đối với những người bị truy tố hoặc kết án vì thúc đẩy hành động quân sự chống lại đất nước.

Nhóm này có thể gồm một số lãnh đạo đối lập, trong đó có bà Maria Corina Machado - bị cáo buộc kêu gọi can thiệp quốc tế. Dự luật đã được chuyển tới Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez để xem xét phê chuẩn.

Luật ân xá có hiệu lực hồi tố từ năm 1999. Tuy nhiên, Điều 9 của luật nêu rõ các trường hợp không được hưởng ân xá, gồm những người bị truy tố hoặc có thể bị kết án vì “thúc đẩy, xúi giục, kêu gọi, ủng hộ, tạo điều kiện, tài trợ hoặc tham gia các hành động vũ trang hay sử dụng vũ lực chống lại nhân dân, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” Venezuela với sự tham gia của các quốc gia, tập đoàn hoặc cá nhân nước ngoài.

Trước đó, Quốc hội Venezuela đã nhiều lần trì hoãn các phiên họp nhằm thông qua dự luật này./.

