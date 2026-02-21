Mexico: Xả súng tại công viên khiến nhiều người thương vong

Ngày 20/2, nhà chức trách Mexico cho biết đã xảy ra một vụ xả súng tại công viên thuộc bang miền Trung Guanajuato, khiến 2 người thiệt mạng và ít nhất 8 trẻ vị thành niên bị thương.

Vụ việc đã gây hoảng loạn trong cộng đồng dân cư địa phương.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn lời Thống đốc bang Guanajuato, bà Libia Dennise García, cho biết vụ việc xảy ra tại thị trấn San Francisco del Rincón có khoảng 80.000 dân. Bà lên án hành vi bạo lực này, đồng thời bày tỏ lấy làm tiếc khi đã có sự việc nghiêm trọng xảy ra tại địa phương.

Văn phòng công tố bang Guanajuato đã mở ngay một cuộc điều tra để truy tìm hung thủ và làm rõ nguyên nhân gây án. Công tố viên Gerardo Vásquez cho biết có một người đàn ông 36 tuổi tử vong tại hiện trường và một người khác 24 tuổi qua đời sau đó tại bệnh viện.

Chính quyền thị trấn San Francisco del Rincón thông báo có 3 trẻ bị thương đã được xuất viện, còn 5 trẻ khác vẫn đang được tiếp tục điều trị. Tất cả đều đã qua cơn nguy kịch.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều vết đạn còn in trên ít nhất một căn nhà đối diện công viên. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy khoảng 20 tiếng súng liên tiếp khi nhiều trẻ em đang vui chơi, do gần đó có hoạt động giáo lý buổi tối tại một nhà thờ.

Người dân địa phương cho biết khu vực này thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh thiếu niên tụ tập vào ban đêm nhưng thiếu sự tuần tra thường xuyên của cảnh sát.

Đây là vụ bạo lực nghiêm trọng thứ 2 xảy ra tại bang này trong chưa đầy một tháng. Cuối tháng trước cũng đã xảy ra một vụ xả súng sau trận bóng đá ở thành phố Salamanca khiến 11 người thiệt mạng và 12 người bị thương. Chính quyền đã triển khai chiến dịch phối hợp giữa lực lượng liên bang và bang nhằm tăng cường an ninh.

Theo chính quyền địa phương, làn sóng bạo lực hiện nay liên quan đến hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Tại bang Guanajuato hiện có 2 tổ chức tội phạm đang hoạt động, chủ yếu là băng đảng Santa Rosa de Lima và Jalisco New Generation - một trong những băng nhóm quyền lực nhất Mexico.

Đáng chú ý, bang Guanajuato là trung tâm công nghiệp quan trọng của Mexico, tập trung nhiều nhà máy lắp ráp ô tô của các tập đoàn quốc tế, đồng thời có nhiều điểm du lịch nổi tiếng.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết tỷ lệ giết người tại nước này trong năm ngoái đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ, nhờ chính phủ triển khai chiến lược an ninh mới./.

