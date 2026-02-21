Bạn đã biết đến những tác động của dầu ôliu đối với da mặt?

Dầu ôliu, vốn được đánh giá cao trong lĩnh vực thực phẩm và làm đẹp, mang lại nhiều lợi ích cho việc chăm sóc da. Tuy nhiên, bên cạnh mặt lợi, loại dầu này cũng tiềm ẩn một vài tác hại có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến làn da, đặc biệt là da mặt. Vậy những nguy cơ đó là gì?

1. Có thể gây mụn

Việc sử dụng dầu ôliu quá thường xuyên hoặc bôi chúng lên mặt với lượng lớn có thể khiến da bạn dễ nổi mụn.

Dầu ôliu có kết cấu nặng và thẩm thấu vào da khá chậm. Do đó, khi bôi lên mặt, nó có xu hướng tạo thành một lớp màng dày, làm tắc nghẽn lỗ chân lông. Lớp dầu này không chỉ làm da khó "thở" mà còn dễ dàng bám bụi bẩn và bã nhờn, tạo điều kiện cho mụn trứng cá phát triển. Vì lý do này, không nên thoa dầu ôliu lên da mỗi ngày.

Nếu muốn tận dụng lợi ích dưỡng ẩm từ loại dầu này, chỉ nên áp dụng khoảng 2 lần/tuần để giữ cho làn da mềm mại và đủ ẩm.

Đặc biệt, những ai sở hữu làn da dầu hoặc dễ bị bóng nhờn càng cần hạn chế sử dụng dầu ôliu để tránh làm tình trạng da trở nên nghiêm trọng hơn.

2. Gây dị ứng

Một số người có thể gặp phải các phản ứng dị ứng khi tiếp xúc với dầu ôliu. Đặc biệt, nếu bạn thuộc nhóm người dễ bị dị ứng, việc sử dụng loại dầu này có khả năng gây hại cho da mặt hoặc cơ thể.

Dầu ôliu có thể dẫn đến các tình trạng dị ứng nghiêm trọng như viêm da tiếp xúc, chàm hoặc các phản ứng liên quan đến đường hô hấp. Những triệu chứng này có thể xuất hiện trong quá trình sử dụng dầu hoặc ngay sau khi dùng.

Không chỉ giới hạn ở việc bôi trực tiếp lên da, một số người còn gặp phải các triệu chứng tương tự sau khi tiêu thụ thực phẩm chứa dầu ôliu. Vì vậy, để bảo vệ da và sức khỏe, hãy cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng dầu ôliu đặc biệt nếu bạn có tiền sử dễ bị dị ứng.

3. Gây phát ban trên da

Đối với những ai có làn da dầu, việc sử dụng dầu ôliu không phải là lựa chọn phù hợp và thậm chí có thể mang lại những tác động tiêu cực đáng kể.

Da dầu là kết quả của việc tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, khiến bề mặt da luôn trong tình trạng bóng nhờn và dễ bị tắc nghẽn lỗ chân lông. Khi dầu ôliu được thoa lên loại da này, sự kết hợp giữa dầu ôliu và lượng dầu tự nhiên vốn đã dư thừa trên da có thể làm gia tăng nguy cơ kích ứng, dẫn đến tình trạng phát ban, xuất hiện mẩn đỏ cùng cảm giác khó chịu kéo dài. Điều này khiến da trở nên nhạy cảm hơn và dễ dàng chịu tác động bởi các yếu tố môi trường bên ngoài, gây nên tổn thương có thể khó khắc phục.

4. Dễ gây mụn đầu đen

Một trong những ảnh hưởng tiêu cực của dầu ôliu trên da mặt chính là khả năng làm phát sinh mụn đầu đen. Với đặc tính sánh, nhờn và khó thẩm thấu, dầu ôliu có khuynh hướng tạo môi trường lý tưởng cho các loại bụi bẩn và tế bào chết tích tụ trên bề mặt da.

Khi khó hấp thụ, dầu ôliu sẽ hình thành một lớp màng ngăn, khiến bụi bẩn và da chết dễ dàng bám vào lớp dầu này. Điều này dẫn đến tắc nghẽn lỗ chân lông, một trong những nguyên nhân chính gây ra mụn đầu đen.

5. Không thích hợp cho da khô

Dầu ôliu không phải là lựa chọn tối ưu cho những người sở hữu làn da quá khô. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thành phần axit oleic trong dầu ôliu có thể làm suy yếu khả năng giữ ẩm tự nhiên của da, đặc biệt đối với những làn da khô.

Do đó, nếu bạn định sử dụng dầu ôliu để cải thiện tình trạng da khô, hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi áp dụng.

6. Cách sử dụng dầu ôliu lên mặt

Nếu bạn chọn kết hợp dầu ôliu vào quy trình chăm sóc da, hãy chọn dầu ôliu nguyên chất 100%, không chứa bất kỳ thành phần bổ sung nào khác. Ngoài ra, chỉ nên sử dụng một ít.

Bước 1: Bôi kem dưỡng ẩm thông thường bạn hay dùng.

Bước 2: Thoa một lượng nhỏ dầu ôliu vào đầu ngón tay hoặc bông gòn.

Bước 3: Nhẹ nhàng xoa bóp dầu vào da bạn.

Bước 4: Loại bỏ dầu thừa trên da bằng khăn hoặc bông gòn.

7. Các cách khác để sử dụng dầu ôliu

Bên cạnh tác hại của dầu ôliu với da mặt ở trên, bạn vẫn có thể dùng dầu ôliu để làm đẹp, miễn là với lượng vừa phải.

Tẩy trang

Dầu ôliu có thể loại bỏ lớp trang điểm mắt không thấm nước cứng đầu nhất. Bạn thấm một lượng nhỏ dầu vào miếng bông tẩy trang và nhẹ nhàng xoa đều. Sau khi tẩy trang, bạn rửa mặt như bình thường. Cần cẩn thận không để dầu dính vào mắt bạn.

Tẩy tế bào chết

Trộn một chút dầu ôliu với đường tạo thành hỗn hợp tẩy tế bào chết hoàn toàn tự nhiên, giúp tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm. Nhẹ nhàng thoa nó lên mặt hoặc cơ thể để loại bỏ các tế bào da chết. Sau đó tắm rửa kỹ.

Dưỡng tóc

Các loại dầu đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để phục hồi độ bóng và độ ẩm cho tóc khô. Dầu ôliu cũng không ngoại lệ. Thoa dầu lên tóc - tập trung vào những vùng đặc biệt khô rồi xoa bóp. Để trong khoảng 30 phút hoặc lâu hơn, sau đó gội đầu như bình thường./.

