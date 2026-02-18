Makeup nhanh 10 phút cho những ngày Tết luôn tươi tắn và tự tin

Tết luôn là khoảng thời gian đặc biệt, khi lịch trình dày đặc hơn bình thường với nhiều hoạt động như chúc Tết gia đình, gặp gỡ bạn bè, đi lễ, du Xuân…

Trong guồng quay đó, không phải ai cũng có đủ thời gian hay tâm trạng để ngồi hàng giờ trước gương trang điểm cầu kỳ. Chính vì vậy, xu hướng makeup nhanh gọn trong 10 phút đang trở thành lựa chọn lý tưởng cho mùa Tết 2026 khi nó đủ chỉn chu, đủ tươi tắn, nhưng không khiến người trang điểm cảm thấy mệt mỏi hay áp lực.

Thay vì lớp nền dày và nhiều bước phức tạp, phong cách makeup Tết năm nay hướng đến sự tối giản có chủ đích. Làn da trông khỏe khoắn, tự nhiên; đôi mắt nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu; và điểm nhấn nằm ở những gam màu ấm áp như cam cháy, cam đất hoặc hồng khô - vừa hợp không khí ngày Xuân, vừa dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Lớp nền mỏng nhẹ: bước quan trọng nhất của makeup nhanh

Trong một layout chỉ kéo dài 10 phút, lớp nền quyết định đến hơn một nửa tổng thể. Thay vì kem nền lì dày và nhiều bước che khuyết điểm, cushion (phấn nước) hoặc kem nền mỏng nhẹ là lựa chọn được ưu tiên. Ưu điểm của cushion nằm ở khả năng tán nhanh, dễ kiểm soát lượng sản phẩm và tạo hiệu ứng da đều màu tự nhiên chỉ trong vài thao tác.

Chỉ cần dặm nhẹ cushion lên toàn bộ khuôn mặt, tập trung vào vùng trung tâm như trán, mũi và hai bên má, làn da đã trông tươi tắn và gọn gàng hơn hẳn. Nếu có quầng thâm hay nốt mụn nhỏ, có thể dùng thêm một chút che khuyết điểm, nhưng không cần quá cầu toàn. Một lớp nền mỏng, thoáng sẽ giúp gương mặt giữ được vẻ mềm mại, phù hợp với không khí Tết.

Chân mày và đôi mắt: nhẹ nhàng nhưng có điểm nhấn

Với makeup nhanh ngày Tết, chân mày tự nhiên là lựa chọn an toàn và hiệu quả nhất. Thay vì kẻ dáng sắc nét, chỉ cần dùng chì hoặc bột mày tán nhẹ theo khuôn mày sẵn có, tạo cảm giác gọn gàng nhưng không quá sắc sảo.

Phần mắt là nơi thể hiện rõ tinh thần của layout Tết 2026. Các gam màu như cam đất, cam cháy, hồng khô được sử dụng nhiều bởi khả năng làm sáng gương mặt mà không cần quá nhiều kỹ thuật. Chỉ cần một màu mắt duy nhất, tán nhẹ lên bầu mắt và viền dưới, đôi mắt đã có chiều sâu vừa đủ.

Thay vì eyeliner đen sắc nét, kẻ mắt nâu là lựa chọn phù hợp hơn cho phong cách makeup tối giản. Màu nâu giúp ánh nhìn mềm mại, tự nhiên và dễ kết hợp với các tông màu ấm. Một đường kẻ mảnh sát chân mi là đủ để đôi mắt trông rõ nét hơn mà vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng.

(Ảnh: Getty images)

Má hồng: tận dụng thông minh để tiết kiệm thời gian

Trong layout 10 phút, việc sử dụng quá nhiều sản phẩm riêng biệt là điều không cần thiết. Một mẹo được nhiều người áp dụng là tận dụng phấn mắt làm má hồng. Những tông cam nhạt hoặc hồng đất khi tán nhẹ lên vùng gò má cao sẽ tạo hiệu ứng ửng hồng tự nhiên, giúp gương mặt trông tươi tắn và hài hòa hơn với màu mắt.

Chỉ cần một chút phấn, tán bằng cọ lớn hoặc đầu ngón tay, bạn đã có thể hoàn thành bước này trong chưa đầy một phút. Nếu thích gương mặt có chiều sâu hơn, có thể thêm một chút highlight nhẹ ở sống mũi hoặc gò má, nhưng đây không phải bước bắt buộc.

Son môi: mảnh ghép hoàn thiện tổng thể

Son môi luôn là điểm nhấn quan trọng, đặc biệt trong những layout makeup nhanh. Với Tết 2026, các sắc son như cam cháy, đỏ cam, hồng khô tiếp tục được ưa chuộng bởi khả năng làm sáng gương mặt ngay cả khi trang điểm tối giản.

Son lì hoặc bán lì là lựa chọn phù hợp cho những ngày Tết bận rộn, khi việc ăn uống và di chuyển liên tục khiến son dễ trôi. Chỉ cần thoa một lớp son đều môi là gương mặt đã trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Nếu thích hiệu ứng căng mọng, có thể thêm một chút son bóng ở lòng môi, nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng cần thiết.

Tone cam cháy: lựa chọn “an toàn mà thời thượng” cho Tết 2026

Xuyên suốt layout makeup 10 phút ngày Tết 2026 là tinh thần ấm áp, hiện đại và tối giản. Tone cam cháy hoặc cam đất không quá nổi bật nhưng đủ để tạo dấu ấn, phù hợp với nhiều độ tuổi và phong cách ăn mặc. Dù bạn diện áo dài truyền thống hay trang phục du Xuân hiện đại, gam màu này đều dễ dàng hòa hợp./.

