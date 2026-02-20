Đời sống

Hỏa hoạn tại đền thờ ở Nhật Bản khiến 5 người thiệt mạng

Theo đài NHK, lực lượng cứu hỏa cho biết ngôi đền bằng gỗ 2 tầng ở Shimonoseki - có khu dân cư liền đó, đã bị cháy khiến 5 người sinh sống ở ngôi đền thiệt mạng.

Ngọc Hà
Quang cảnh ngôi đền bị cháu. (Ảnh: Kyodo)

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ cháy, xảy ra tại một ngôi đền ở tỉnh Yamaguchi, miền Tây Nhật Bản vào sáng 20/2.

Theo đài NHK, lực lượng cứu hỏa đã nhận được tin báo vào khoảng 2h30 (giờ địa phương, tức 0h30 theo giờ Việt Nam). Theo đó, ngôi đền bằng gỗ 2 tầng ở Shimonoseki - có khu dân cư liền đó, đã bị cháy.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi chính điện và 2 nhà dân. Phải mất 3 giờ ngọn lửa mới được dập tắt. 5 người sinh sống ở ngôi đền đã thiệt mạng.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Gần đây nhà chức trách đã ban hành cảnh báo thời tiết khô hạn ở tỉnh Yamaguchi, kêu gọi người dân cần thận trọng khi sử dụng lửa./.

