Thị trường hàng hóa thế giới: Giá bạc trở lại mốc cao nhất trong vòng 3 tuần

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thuế quan cứng rắn từ Tổng thống Donald Trump cùng căng thẳng Mỹ-Iran leo thang đang kéo dòng tiền tìm đến tài sản trú ẩn, đẩy giá bạc lên đỉnh 3 tuần.

Trong khi đó, giá cacao tiếp tục lao dốc, ghi nhận tuần giảm thứ 7 liên tiếp. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index đạt 2.558 điểm, tăng 4,62%.

Khép lại phiên giao dịch đầu tuần, thị trường kim loại ghi nhận những diễn biến tương đối trái chiều; trong đó, sản phẩm bạc COMEX gây chú ý khi nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp, chạm mốc cao nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây.

Cụ thể, hợp đồng bạc kỳ hạn giao tháng 4 trên sàn COMEX tiếp tục tăng thêm 5,1% trong phiên hôm qua, đưa giá bạc đóng cửa ở mức 87 USD/ounce.

Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), những bất ổn trong môi trường thương mại và địa chính trị, kết hợp với triển vọng tiêu thụ lạc quan, tiếp tục là chất xúc tác thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh vào các tài sản trú ẩn như bạc.

Cuối tuần trước, sau khi tuyên bố áp mức thuế tạm thời 10% trong 150 ngày đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục nâng mức thuế này lên 15%.

Động thái này được cho là phản ứng trước phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, cho rằng chính quyền ông Trump đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt thuế quan dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Diễn biến trên không chỉ khiến hơn 175 tỷ USD doanh thu thuế quan đã thu trước đó đối mặt rủi ro phải hoàn trả, mà còn làm gia tăng nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ-Iran liên quan đến thỏa thuận về chương trình hạt nhân vẫn chưa cho thấy những tín hiệu hạ nhiệt, qua đó tiếp tục củng cố nhu cầu phòng thủ trên thị trường.

Về phía nền tảng cơ bản, trong bối cảnh thị trường bạc toàn cầu được dự báo bước vào năm thâm hụt nguồn cung thứ sáu liên tiếp, hoạt động sản xuất tại Mỹ - quốc gia có nhu cầu bạc công nghiệp lớn thứ hai thế giới - vẫn phát đi những tín hiệu tích cực.

Sản lượng công nghiệp tại Mỹ trong tháng 1 tăng 0,7% so với tháng 12/2025, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm ngoái. Đà tăng, đặc biệt ở nhóm máy tính và sản phẩm điện tử, cho thấy nhu cầu đối với bạc trong công nghiệp vẫn duy trì ổn định, tạo nền tảng hỗ trợ nhu cầu và giá bạc trong trung hạn.

Ở một diễn biến khác, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đứng trước hai quyết định khó khăn tiếp tục neo lãi suất ở mức cao để kiềm chế lạm phát, hoặc buộc phải hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.

Dù tăng trưởng GDP quý 4/2025 của Mỹ bất ngờ giảm tốc mạnh, chỉ đạt 1,4%, song số liệu này có thể chưa phản ánh chính xác bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế. Nguyên nhân là do mức giảm mạnh trong chi tiêu Chính phủ - hệ quả từ giai đoạn đóng cửa kéo dài suốt tháng 10 đã tạo thêm lực cản tạm thời đối với tăng trưởng cuối năm.

Vì vậy, sự suy yếu của GDP chưa đủ sức nặng để lấn át thực tế lạm phát đang có xu hướng nới rộng khoảng cách so với mục tiêu 2%, từ đó làm giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sớm từ Fed.

Nhìn chung, áp lực lạm phát vẫn là biến số chi phối định hướng chính sách, khiến kịch bản Fed duy trì lập trường thận trọng chiếm ưu thế. Điều này có thể trở thành yếu tố kìm hãm phần nào đà tăng bền vững của giá bạc trong thời gian tới.

Tại thị trường trong nước, do nguồn cung phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu, giá các sản phẩm bạc nội địa tiếp tục đồng pha với đà tăng của thế giới.

Ghi nhận trong sáng 24/2, bạc nguyên liệu 999 được niêm yết ở mức 2,803- 2,839 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Trong khi đó, giá bạc miếng đầu tư 999 của các thương hiệu lớn dao động trong khoảng 3,238 - 3,558 triệu đồng/lượng.

Ở chiều ngược lại, phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến lực bán chiếm ưu thế trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, khi có tới 5 trên 9 mặt hàng đồng loạt giảm giá; trong đó, giá ca cao tiếp tục nối dài chuỗi giảm sang tuần thứ 7 liên tiếp, đẩy giá rơi tiệm cận ngưỡng thấp nhất trong vòng gần 3 năm qua.

Ca cao trồng xen với nhiều loại cây công nghiệp khác tại Đắk Lắk. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Cụ thể, giá cacao hợp đồng giao tháng 5 đã đánh mất tới gần 2,4% so với phiên trước đó, đóng cửa tại mức 3.103 USD/tấn. Theo nhận định từ MXV, sức mua suy yếu hiện vẫn là nguyên nhân chính gây áp lực lên giá cacao thế giới.

Tình trạng thiếu vắng nhu cầu tiêu thụ đang trực tiếp làm gia tăng nguồn cung dự trữ, đẩy lượng tồn kho ca cao do sàn ICE giám sát lên mức cao nhất trong vòng 5,25 tháng qua, đạt 2,11 triệu bao tính đến thứ Sáu tuần trước.

Song song với diễn biến trên, các kho hàng tại Ghana và Bờ Biển Ngà tiếp tục ghi nhận tình trạng ứ đọng lượng hạt ca cao lớn do chưa tìm được đầu ra.

Trước bối cảnh này, các chính sách điều hành giá tại khu vực Tây Phi cũng đang có sự điều chỉnh mạnh. Cụ thể, trong tuần trước, Chính phủ Ghana đã quyết định cắt giảm gần 30% giá thu mua chính thức từ nông dân đối với nguồn cung thuộc niên vụ 2025-2026.

Cùng thời điểm đó, phía Bờ Biển Ngà cho biết đang xem xét phương án giảm giá thu mua lên tới 35%. Dự kiến, mức giá mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ vụ thu hoạch giữa mùa, bắt đầu vào tháng 4 tới đây.

Cùng với đó, áp lực giảm giá càng được củng cố khi thị trường đón nhận các dự báo thặng dư kỷ lục từ các tổ chức quốc tế. Cụ thể, StoneX dự báo mức thặng dư cacao toàn cầu sẽ đạt 287.000 tấn trong niên vụ 2025-2026 và tiếp tục dư thừa 267.000 tấn cho niên vụ 2026-2027.

Đồng thuận với quan điểm này, báo cáo từ Tổ chức Cacao Quốc tế (ICCO) ngày 23/1 cho biết dự trữ toàn cầu đã tăng 4,2% so với cùng kỳ, chạm mốc 1,1 triệu tấn.

Về diễn biến mùa vụ, mặc dù điều kiện tự nhiên tại Bờ Biển Ngà đang khá tích cực với độ ẩm đất ổn định và kỳ vọng mưa sẽ giúp cải thiện phẩm cấp hạt, nhưng thị trường vẫn tiềm ẩn những rủi ro nội tại.

Nông dân địa phương hiện bày tỏ lo ngại sâu sắc về hệ thống lưu kho yếu kém làm suy giảm chất lượng hạt sau thu hoạch. Đáng chú ý, một bộ phận người trồng đang có tâm lý ngần ngại thu hoạch quả chín do lo sợ rủi ro đình trệ thanh toán, tạo nên "nút thắt" vô hình cho dòng chảy cung ứng hàng thực ra thị trường./.

