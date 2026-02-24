Giá vàng nhẫn vượt thương hiệu SJC, chạm ngưỡng 185 triệu đồng mỗi lượng

Sáng nay (24/2), giá vàng SJC không biến động, trong khi giá vàng nhẫn tiếp tục đi lên. Cùng với đó, tỷ giá trung tâm tại các ngân hàng cũng cộng thêm 2 đồng so với phiên trước.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), đi ngang so với chốt phiên ngày 23/2.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng. Đơn cử, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày 23/2; Công ty Phú Quý giao dịch 18165-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 23/2.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.187 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 164,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,3 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.053 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 23/2. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng và giao dịch 26.305 đồng/USD,

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.895-26.305 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 15 đồng so với cuối ngày 23/2. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.956-26.305 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 85 đồng so với cuối ngày 23/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.925-26.305 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 85 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.950-26.305 đồng/USD (mua vào/bán ra, tăng 35 đồng so với chốt phiên ngày 23/2./.

