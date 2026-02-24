Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng nhẫn vượt thương hiệu SJC, chạm ngưỡng 185 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 24/2 duy trì ổn định ở mức 184,6 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán, trong khi giá vàng nhẫn đã điều chỉnh nhanh hơn, vượt vàng miếng khoảng 400.000 đồng/lượng.

Hồng Kiều
Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra). (Ảnh: Vietnam+)

Sáng nay (24/2), giá vàng SJC không biến động, trong khi giá vàng nhẫn tiếp tục đi lên. Cùng với đó, tỷ giá trung tâm tại các ngân hàng cũng cộng thêm 2 đồng so với phiên trước.

Tại thời điểm 10 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), đi ngang so với chốt phiên ngày 23/2.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn tiếp tục tăng. Đơn cử, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 182-185 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày 23/2; Công ty Phú Quý giao dịch 18165-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày 23/2.

Trên thế giới, đồng kim loại quý giao dịch quanh ngưỡng 5.187 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 164,3 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank.

Như vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 20,3 triệu đồng/lượng.

Cũng trong sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.053 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên ngày 23/2. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng và giao dịch 26.305 đồng/USD,

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.895-26.305 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 15 đồng so với cuối ngày 23/2. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.956-26.305 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 85 đồng so với cuối ngày 23/2.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.925-26.305 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 85 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.950-26.305 đồng/USD (mua vào/bán ra, tăng 35 đồng so với chốt phiên ngày 23/2./.

(Vietnam+)
#Thị trường vàng trong nước #Tỷ giá trung tâm tăng #Giá vàng SJC ổn định #Giá vàng thế giới thấp hơn trong nước #Chuyển động tỷ giá USD #Thay đổi tỷ giá ngân hàng #Ảnh hưởng đến giá vàng #Thị trường ngoại tệ #Tác động kinh tế tiền tệ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thuế quan của Mỹ vẫn còn nhiều biến số

Các nhà phân tích cho rằng thông báo của Mỹ hôm 21/2 có thể làm giảm áp lực lên hầu hết các nền kinh tế châu Á, những nước phải chịu "thuế quan đối ứng" dao động từ 19% đến 41%.

Sầu riêng xuất khẩu được tập kết tại một vựa trái cây ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sau Tết, sầu riêng khan hàng, giá tăng cao

Theo các thương lái, hiện sầu riêng Monthong loại A được các vựa tại xã Long Tiên, Hiệp Đức, Ngũ Hiệp, phường Thanh Hòa thu mua với giá 145.000-150.000 đồng/kg; loại B từ 125.000-130.000 đồng/kg.

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.