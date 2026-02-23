Sau Tết, sầu riêng khan hàng, giá tăng cao

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2026, giá sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tăng mạnh do nguồn cung hạn chế, trong khi nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để xuất khẩu các lô hàng đầu năm.

Theo ghi nhận, từ sáng mùng 6 Tết, nhiều kho và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã mở cửa thu mua sầu riêng trở lại. Tuy nhiên, trái với không khí nhộn nhịp của những tháng cuối năm, nhiều điểm thu mua rơi vào tình trạng đìu hiu vì khan hiếm nguồn hàng. Các kho, doanh nghiệp đều muốn có sầu riêng để đóng container xuất khẩu sớm, nên chấp nhận nâng giá thu mua nhằm “giữ vườn”.

Theo các thương lái, hiện sầu riêng Monthong (Thái) loại A được các vựa tại xã Long Tiên, Hiệp Đức, Ngũ Hiệp, phường Thanh Hòa thu mua với giá 145.000-150.000 đồng/kg; loại B từ 125.000-130.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri 6 loại A có giá 85.000- 90.000 đồng/kg; loại B từ 65.000- 70.000 đồng/kg. So với thời điểm cận Tết, mức giá này tăng bình quân khoảng 20.000 đồng/kg.

Theo nhiều nhà vườn tại Đồng Tháp, hiện sầu riêng Thái loại A tại vườn có giá 130.000-135.000 đồng/kg; Ri 6 loại A dao động 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Ông Dương Văn Đây, nông dân canh tác 2,7 ha sầu riêng chuyên canh ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp cho biết, mặc dù giá sầu riêng tăng mạnh sau Tết Nguyên đán 2026, nhưng thực tế hiện nay rất ít nhà vườn có hàng để bán.

Nguyên nhân chủ yếu do năm qua mưa nhiều, kéo dài, độ ẩm cao khiến nhiều vườn sầu riêng bị oi nước, bộ rễ suy yếu và chậm phục hồi sau thu hoạch. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa, đậu trái của cây.

Vì vậy, do lo ngại cây suy kiệt, nhiều người trồng sầu riêng không xử lý ra hoa nghịch vụ như mọi năm mà để cây ra trái tự nhiên, nhằm đảm bảo sức sinh trưởng lâu dài.

“Thời tiết năm rồi khắc nghiệt, mưa nhiều làm rễ bị oi nước, cây chậm hồi phục. Nếu xử lý nghịch vụ sợ cây suy thêm nên gia đình tôi để trái thuận mùa. Hiện vườn sầu riêng của gia đình còn khoảng 2,5 tháng nữa mới thu hoạch,” ông Đây chia sẻ.

Theo ông Đây, dự kiến thời điểm thu hoạch của vườn sẽ sớm hơn sầu riêng khu vực Đông Nam Bộ khoảng 15–20 ngày. Đây được xem là lợi thế về thời điểm cung ứng, bởi khi bước vào chính vụ ở miền Đông Nam Bộ, nguồn cung tăng mạnh thường kéo giá xuống.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, đến cuối năm 2025, diện tích sầu riêng toàn tỉnh đạt khoảng 35.500 ha; trong đó gần 19.000 ha đang cho trái.

Toàn tỉnh có 350 mã số vùng trồng được cấp để xuất khẩu sang Trung Quốc với diện tích khoảng 15.000 ha và 111 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Việc được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đã tạo điều kiện thuận lợi để sầu riêng Đồng Tháp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là thị trường Trung Quốc, thị trường “tỷ dân” tiêu thụ lớn và có yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng và quy cách đóng gói.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngành hàng sầu riêng cũng đang đối mặt với không ít rủi ro. Thời gian qua, diện tích sầu riêng tăng nhanh do giá bán cao, kéo theo nguy cơ phát triển ồ ạt, thiếu liên kết và tiềm ẩn rủi ro về cung- cầu.

Bên cạnh đó, yêu cầu minh bạch nguồn gốc, tuân thủ quy trình sản xuất an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe, buộc cả nông dân và doanh nghiệp phải thay đổi tư duy sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, quản lý chặt mã số vùng trồng; hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình an toàn, hạn chế sử dụng vật tư nông nghiệp không đúng quy định; đồng thời tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp để ổn định đầu ra, tránh tình trạng “được mùa rớt giá.”

Việc giá sầu riêng tăng mạnh sau Tết là tín hiệu tích cực đối với nhà vườn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, việc phát triển bền vững ngành hàng vẫn phụ thuộc vào quy hoạch hợp lý, kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu gắn với thị trường xuất khẩu.

Do vậy, khi giải quyết tốt bài toán cung, cầu và nâng cao giá trị gia tăng, sầu riêng Đồng Tháp mới giữ vững đà tăng trưởng, tránh những biến động bất lợi trong thời gian tới./.

Đến hết năm 2026 sẽ triển khai thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến hết năm 2026 sẽ xây dựng và đưa vào sử dụng thí điểm Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản; trước tiên áp dụng với truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng.