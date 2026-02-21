Thị trường gạo châu Á

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ giảm nhẹ trong tuần qua do nguồn cung từ vụ mùa mới tăng, trong khi giá gạo Thái Lan cũng giảm vì hoạt động thị trường trầm lắng.

Gạo đồ loại 5% tấm của Ấn Độ được niêm yết ở mức 350-356 USD/tấn trong tuần qua, giảm so với mức 353-359 USD/tấn của tuần trước đó. Gạo trắng 5% tấm của nước này được báo giá ở mức 347-352 USD/tấn.

Một thương lái ở Kolkata cho biết, áp lực nguồn cung đang dần gia tăng trong khi nhu cầu vẫn yếu đã đẩy giá xuống. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan giảm từ 395 USD/tấn xuống 383-385 USD/tấn.

Theo một thương lái ở Bangkok, thị trường khá trầm lắng, khi hầu hết khách hàng đang chờ nguồn cung bổ sung từ vụ thu hoạch tới. Thương lái này cho biết thêm, nguồn cung dự kiến sẽ dồi dào.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ tuần trước dự báo có 60% khả năng thời tiết chuyển từ La Niña sang ENSO trung tính vào tháng 2-4/2026, và ENSO trung tính có thể kéo dài suốt mùa Hè ở Bắc bán cầu.

La Niña có xu hướng tăng cường lượng mưa trên khắp Nam Á, hỗ trợ sản xuất lúa gạo nhờ nguồn cung cấp nước tốt hơn.

Ở những nơi khác, Bangladesh đã nhập khẩu 2.100 tấn gạo từ Ấn Độ qua một cửa khẩu đường bộ trong tuần qua, và dự kiến sẽ có thêm nhiều lô hàng nữa sau khi chính phủ cho phép các doanh nghiệp tư nhân nối lại nhập khẩu để giúp hạ nhiệt giá cả trong nước.

Thị trường nông sản Mỹ

Chốt phiên 20/2 tại Sàn giao dịch hàng hoá Chicago, giá đậu tương giao tháng 5/2026 giảm, trong khi giá ngô và lúa mỳ giao cùng kỳ tăng, sau phán quyết Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan mà Tổng thống Donald Trump đã áp đặt.

Giá đậu tương giảm 0,2%, xuống 11,53 3/4 USD/bushel. Trong khi đó, giá ngô tăng 0,9% lên 4,40 USD/bushel còn giá lúa mỳ tăng 2,7% lên 5,81 USD/bushel. (1 bushel lúa mỳ/đậu tương = 27,2 kg; 1 bushel ngô = 25,4 kg)

Làn sóng đầu cơ trên thị trường lúa mỳ kỳ hạn bắt đầu từ ngày 19/2 vẫn tiếp tục sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump vào ngày 20/2, phán quyết rằng ông đã vượt quá quyền hạn khi áp đặt chúng. Trong khi đó, các nhà phân tích tin rằng các vấn đề thời tiết bất thường trên toàn thế giới sẽ ảnh hưởng đến sản lượng lúa mỳ toàn cầu.

Ông Karl Setzer, đối tác của Consus Ag Consulting cho biết, giá đậu tương giảm sau khi phán quyết Tòa án Tối cao Mỹ đã dỡ bỏ nghĩa vụ của một số quốc gia trong việc đáp ứng các yêu cầu về thương mại của nước này.

Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông sẽ áp dụng thuế quan toàn cầu 10% theo Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Ông tuyên bố sẽ đi theo một hướng khác, thậm chí còn mạnh mẽ hơn lựa chọn ban đầu.

Trong khi đó, việc chưa có thông tin rõ ràng nào về việc hoàn thuế, khiến hướng đi ngắn hạn của thị trường hàng hóa kỳ hạn trở nên không chắc chắn.

Thị trường càphê thế giới

Giá càphê phiên giao dịch cuối tuần tại hai sàn London và New York diễn biến trái chiều, cho thấy sự giằng co quyết liệt của giới đầu cơ.

Giá càphê robusta tại London giao tháng 5/2026 giảm 29 USD (tương đương 0,8%), lùi về mức 3.591 USD/tấn. Áp lực cung từ Việt Nam vẫn là yếu tố chính tác động đến diễn biến thị trường, khi số liệu cho thấy xuất khẩu tháng 1/2026 tăng vọt 38,3%. Thêm vào đó, tồn kho tại sàn này đang hồi phục đáng kể từ đáy tháng 12/2025.

Trong khi đó, giá càphê Arabica giao cùng kỳ tại New York hồi phục nhẹ 0,3 xu Mỹ (tương đương 0,11%), đạt 285,7 xu/lb, sau khi chạm đáy 15 tháng vào phiên trước (1 lb = 0,45kg).

Sự suy yếu của đồng USD trong phiên thứ 6 đã thúc đẩy hoạt động mua vào của các quỹ đầu tư, giúp giá tạm thời thoát khỏi vùng đáy sâu. Tại thị trường trong nước, nền giá vẫn trụ vững sát mốc 98.000 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giao dịch ổn định ở mức 97.700 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, mặt bằng giá được giữ vững ở mức 96.400 đồng/kg./.

Thái Lan khởi động dự án 1 triệu tấn gạo cao cấp để nâng cao giá trị xuất khẩu Chính phủ Thái Lan đang đưa ra các ưu đãi tài chính cho nông dân, với mức hỗ trợ 500 baht/rai (16 USD/1600m2) cho lúa gạo carbon thấp và 800 baht/rai (25,62 USD/1600m2) cho lúa gạo hữu cơ.