Vàng tái lập mốc 5.000 USD sau phán quyết thuế quan từ Mỹ

Thị trường vàng thế giới vừa khép lại một tuần giao dịch đầy biến động nhưng khởi sắc, với việc giá kim loại quý này tái lập mốc quan trọng 5.000 USD/ounce.

Động lực tăng giá đến từ hàng loạt yếu tố đan xen, bao gồm dữ liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ suy yếu, những diễn biến pháp lý xoay quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump và rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/2 tại New York, giá vàng giao ngay tăng 1,5% lên mức 5.071,48 USD/ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4/2026 cũng ghi nhận mức tăng 1,7%, đóng cửa tại 5.080,90 USD/ounce.

Tính chung cả tuần, giá vàng đã ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp với mức tăng gần 0,75%. Kể từ đầu năm 2026 đến nay, kim loại quý này đã tăng khoảng 17%.

Bên cạnh vàng, các kim loại quý khác cũng có một phiên giao dịch thăng hoa. Giá bạc giao ngay tăng vọt 5,8% lên 82,92 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 4,5% lên 2.163,53 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường trong phiên cuối tuần là phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ rằng các mức thuế quan khẩn cấp trên diện rộng mà Tổng thống Trump áp đặt là bất hợp pháp và vượt quá thẩm quyền.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã nhanh chóng đáp trả bằng tuyên bố sẽ áp mức thuế toàn cầu mới 10% trong 150 ngày dựa trên các quy định pháp lý khác.

Ngoài yếu tố chính trị tại Mỹ, dữ liệu kinh tế ảm đạm cũng thúc đẩy giá vàng. Báo cáo mới nhất cho thấy tăng trưởng GDP quý 4/2025 của Mỹ đã chậm lại đáng kể, chỉ đạt 1,4%, thấp hơn nhiều so với dự báo 3% của các chuyên gia kinh tế.

Mặc dù chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 12/2025 tăng cao hơn dự báo ở mức 0,4% nhưng sự suy yếu của tăng trưởng kinh tế tổng thể đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải cắt giảm lãi suất.

Bên cạnh đó, phán quyết của Tòa án Tối cao có thể buộc Bộ Tài chính Mỹ phải hoàn trả các khoản thuế đã thu, gây áp lực lên ngân sách và buộc chính phủ phải sử dụng các công cụ tiền tệ để tài trợ. Điều này đồng nghĩa với việc lãi suất có thể được giữ ở mức thấp, tạo môi trường thuận lợi cho đà tăng giá của vàng trong thời gian tới.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất hạ sẽ khiến đồng USD yếu đi, song lại gia tăng đáng kể sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng.

Hiện tại, các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm trong năm nay, với đợt đầu tiên dự kiến vào tháng Sáu.

Giới phân tích và các ngân hàng đầu tư lớn vẫn duy trì cái nhìn lạc quan về triển vọng giá vàng trong trung và dài hạn.

Các chuyên gia tại Goldman Sachs vẫn giữ quan điểm giá vàng sẽ tiếp tục xu hướng đi lên, hướng tới mục tiêu 5.400 USD/ounce vào cuối năm 2026. Họ cho rằng nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương sẽ tăng tốc trở lại, kết hợp với dòng vốn từ khu vực tư nhân khi Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại ngân hàng UBS dự báo giá vàng có thể chạm mốc 6.200 USD/ounce ngay trong những tháng tới.

Theo UBS, các động lực chính thúc đẩy đà tăng mạnh mẽ của vàng vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và lo ngại về sự mất giá tiền tệ./.

