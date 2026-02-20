Ngư dân Thanh Hóa tấp nập ra khơi những ngày đầu năm mới

Những ngày đầu năm mới, tại các cảng cá, bờ biển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều ngư dân đang tấp nập ra khơi đánh bắt hải sản.

Tại bờ biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ngay từ sáng nay, nhiều chiếc thuyền với công suất lớn, nhỏ đã bắt đầu ra khơi lấy may trong dịp đầu năm mới.

Ngư dân Ngô Quang Tùng, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa cho biết gia đình đã có nhiều năm vươn khơi, bám biển bằng nghề đánh bắt hải sản. Trong sáng mùng 3 Tết, ông đã quyết định ra khơi lấy may đầu năm.

“Chuyến ra khơi đầu năm này tôi đánh bắt chủ yếu gần bờ. Tôi và các ngư dân khác đang gỡ tôm, cá, ghẹ, cua biển ra khỏi lưới để mang bán. Dù sản lượng ít nhưng đã có nhiều người dân mua hết ngay tại bến tàu, ước tính chuyến ra khơi này tôi thu hoạch được gần 2 triệu đồng," ông Ngô Quang Tùng chia sẻ.

Tại Cảng cá Lạch Bạng, không khí đánh bắt hải sản tại các vùng biển đã nhộn nhịp trở lại, báo hiệu một mùa đánh bắt bội thu trong năm nay.

Các loại cá như cá trắm, cá bạc má, cá giảm cơm, cá mối, tôm mực, ghẹ được ngư dân vận chuyển xuống bán cho tiểu thương. Năm nay, giá cả các loài hải sản khá ổn định và không biến động so với mọi năm.

Ngư dân Phạm Văn Toàn, chủ tàu TH 2347, phường Hải Bình, Thanh Hóa cho hay chuyến ra khơi đánh bắt hải sản vào tối mùng 2, đến sáng mùng 3 mang về nhiều tấn cá, mực, ghẹ… cho thu nhập hơn 1,5 triệu đồng. Đây là điềm may mắn đầu năm, báo hiệu những chuyến đi biển sắp tới sẽ thuận buồm, xuôi gió.

Đối với nhiều ngư dân, việc ra khơi, bám biển còn để giữ gìn biển đảo quê hương và góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại vùng ven biển Thanh Hóa.

Ông Đinh Tiến Đạt, Phụ trách Cảng cá Lạch Bạng, Ban Quản lý cảng cá tỉnh Thanh Hóa khẳng định những chuyến tàu ra khơi của ngư dân trong dịp đầu năm mới mang về đầy ắp tôm, cá, tiếp thêm động lực giúp ngư dân yên tâm bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.

Ban Quản lý cảng cá tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục tuyên truyền các chủ tàu khai thác hải sản đảm bảo đúng quy định pháp luật, đồng thời đồng hành cùng với ngư dân trong những chuyến vươn khơi, bám biển sắp tới.

Người dân phường Sầm Sơn, Thanh Hóa lấy cá từ lưới vừa đánh bắt trên biển. (Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, tỉnh có 8 cảng cá, trong đó có 3 cảng cá lớn là cảng cá Hòa Lộc, Lạch Hới và Lạch Bạng, với 102km bờ biển và vùng lãnh hải rộng gần 17.000 km2. Hiện địa phương hiện đang có 6.218 tàu cá với sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 1/2026 đạt 19.885 tấn…

Ông Lê Văn Sáng, Phó Chi cục trưởng Chi cục biển đảo và thủy sản tỉnh Thanh Hóa cho biết để ngư dân ra khơi thuận lợi trong năm mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường có biển và Bộ đội biên phòng khuyến cáo bà con đánh bắt hải sản an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo, thủy sản, chống khai thác IUU, cũng như theo dõi các tàu cá qua hệ thống giám sát hành chính, thực hiện các giải pháp để ngư dân khai thác an toàn, có hiệu quả./.

