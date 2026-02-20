Giá xăng giảm trong phiên điều chỉnh đầu năm mới, RON95-III có giá 19.152 đồng mỗi lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá dầu vẫn tiếp tục tăng trong khi giá xăng lại giảm từ 15 giờ hôm nay (20/2).

Cụ thể, xăng E5RON92 có mức trần là 18.634 đồng/lít, giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 518 đồng/lít; xăng RON95-III có giá mới là 19.152 đồng/lít, giảm 146 đồng/lít so với lần điều chỉnh trước đó ngày 12/2.

Trái ngược với xu hướng của giá xăng, giá dầu diesel tăng 62 đồng/lít, lên ngưỡng 18.525 đồng/lít; dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, giá mới là 18.615 đồng/lít; giá dầu mazut tại kỳ điều hành này tăng 293 đồng/lít, lên ngưỡng 15.862 đồng/kg.

Quỹ bình ổn hiện vẫn giữ nguyên chưa trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.088 tỷ đồng.

Theo đại diện Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 12/2, giá xăng và dầu đều tăng, cụ thể xăng E5RON92 tăng 395 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 418 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 10 đồng/lít; dầu hỏa tăng 122 đồng/lít; dầu mazut tăng 419 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần. Tuy nhiên, do kỳ điều hành vào thứ Năm ngày 19/2 trùng với mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nên theo quy định hiện hành, kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 19/2 đã được chuyển sang thực hiện vào thứ Sáu ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán)./.