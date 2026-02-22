Hàng hóa, thực phẩm sau Tết sôi động trở lại, giá giảm nhẹ

Trong ngày mùng 6 Tết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ, tập trung chủ yếu vào rau, củ, quả và mặt hàng tươi sống, giá cả nhìn chung ổn định, giá thịt lợn, thịt bò ghi nhận xu hướng hạ nhiệt khi nguồn cung được khôi phục.

Khảo sát của phóng viên TTXVN cho thấy, thị trường hàng hóa đã bắt đầu “vào guồng” trở lại bình thường. Nguồn cung được khơi thông mạnh hơn, hệ thống phân phối hiện đại đồng loạt mở cửa. Tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã mở cửa. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, nhất là rau, củ đang vào vụ thu hoạch sau kỳ nghỉ.

Chị Nguyễn Thu Loan, tiểu thương tại chợ Hôm Đức Viên cho biết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ sức mua tập trung ở nhóm rau, củ, quả, mặt hàng cá tươi sau Tết đắt hàng. Giá các mặt hàng cơ bản giảm nhẹ so với trước Tết. Chỉ một số loại rau thơm, rau ăn kèm như thìa là, hành, tía tô, ngô ngọt… tăng nhẹ do nhu cầu sử dụng trong các bữa ăn đầu năm cao hơn ngày thường.

Theo chị Loan, lượng người đi chợ mua hàng hôm nay đông hơn hẳn so với hôm qua, do người dân mua sắm phục vụ lễ hóa vàng và liên hoan trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh. Lượng hàng chị bán ra cũng tăng theo.

Theo chị Loan nhu cầu hiện chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống như rau xanh, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò để bổ sung cho bữa ăn đầu năm. Bên cạnh đó, các mặt hàng phục vụ nhu cầu tâm linh như hoa tươi, trái cây dâng lễ vẫn duy trì sức mua ổn định.

Theo các tiểu thương, dù giá đầu vào của một số mặt hàng nhỉnh hơn do chi phí vận chuyển và nhân công tăng trong dịp Tết nhưng nhiều hộ kinh doanh vẫn chủ động giữ giá ở mức hợp lý để kích cầu tiêu dùng.

Thịt lợn loại ngon được bán với giá dao động từ 180.000 đến 200.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 30% so với ngày thường. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Tại các chợ truyền thống cũng mở bán trở lại các mặt hàng thịt bò, thịt lợn, thủy hải sản, rau củ quả. Nhờ công tác chuẩn bị nguồn hàng từ trước Tết và điều kiện thời tiết thuận lợi, lượng cung thực phẩm tươi sống tương đối dồi dào. Một số mặt hàng như thịt bò, thủy sản có tăng nhẹ vào ngày mùng 2- 3 Tết, nhưng đến hôm nay mùng 6 Tết đã giảm nhẹ so với hai ngày trước nhờ nguồn cung tăng.

Cụ thể giá thịt bò dao động từ 210-280 nghìn đồng/kg tuỳ loại thuộc bò bắp, bò thăn, bò vai hay thịt vụn, giảm 10-20 nghìn đồng/kg so với hai ba hôm trước. Thịt ba chỉ có mức giá từ 120-140 nghìn đồng/kg, sườn non có mức giá 150 nghìn đồng/kg; chân giò có mức giá 120-140 nghìn đồng/kg; thịt mông, vai có giá từ 110-120 nghìn đồng/kg.

Cá trắm đen có mức giá từ 90-110 nghìn đồng/kg tuỳ trọng lượng và nguồn gốc. Cá chép giòn cũng dao động từ 130-180 nghìn đồng/kg, tuỳ loại. Cá chép thường dao động từ 55-60 nghìn đồng/kg. Mức giá này cũng không biến động so với thời điểm mua trước Tết.

Tại chợ Hôm Đức Viên, chợ Kim Liên (thành phố Hà Nội)..., một số mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đã ghi nhận mức giảm nhẹ. Theo tiểu thương tại đây, giá thịt bò các loại đã giảm khoảng 10 nghìn-20 nghìn đồng mỗi kg so với hai ngày trước đó. Dù mức giảm chưa lớn, song được xem là tín hiệu cho thấy thị trường đang từng bước điều chỉnh theo nhu cầu thực tế.

Người dân mua rau tại chợ Nhân Chính, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Đối với rau củ, các tiểu thương cho biết nguồn hàng đã dồi dào hơn, lượng rau về chợ ổn định, không còn tình trạng khan hiếm như giai đoạn cận Tết, tuy nhiên giá chỉ có thể giảm rõ rệt sau rằm tháng Giêng khi nhu cầu cúng lễ giảm.

Để chủ động nguồn cung sau Tết, nhiều tiểu thương đã đặt hàng từ trước và trực tiếp lấy thực phẩm tươi sống, đáp ứng nhu cầu của người dân trong những ngày đầu xuân.

Tại các hệ thống phân phối lớn như Saigon Co.op, Central Retail, WinCommerce, MM Mega Market, Lotte Mart, hàng hóa được bổ sung đầy đủ, đa dạng, nhiều chương trình khuyến mại đầu xuân được triển khai; giá bán cơ bản không biến động so với trước Tết, góp phần duy trì nhịp mua sắm và tạo tâm lý tích cực cho người tiêu dùng.

Thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), từ sáng mùng 4 Tết, nhiều hệ thống bán lẻ quy mô lớn như Co.opmart, GO! & Big C, WinMart, Lotte Mart, MM Mega Market đã tăng tốc vận hành, đưa ra thị trường lượng hàng phong phú, từ thực phẩm tươi sống, rau củ quả, trái cây đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Các chương trình khuyến mại đầu xuân cũng được triển khai sớm, tạo thêm động lực mua sắm và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Bánh kẹo, nước giải khát là nhóm hàng có sức tiêu thụ mạnh tại các hệ thống siêu thị. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo báo cáo từ các địa phương, tổng lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết năm nay tăng khoảng 10-15% so với tháng thông thường. Tại nhiều doanh nghiệp phân phối lớn, mức dự trữ ở một số nhóm hàng thiết yếu tăng khoảng 20-40%.

Chương trình bình ổn thị trường được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của các doanh nghiệp chủ lực như Saigon Co.op, Central Retail, AEON, bảo đảm khả năng điều tiết kịp thời khi phát sinh biến động cục bộ. Nguồn hàng bình ổn tại các đô thị lớn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu thị phần, tạo “vùng đệm” quan trọng cho thị trường trong giai đoạn cao điểm.

Dự báo từ mai mùng 7 Tết và những ngày tiếp theo, nguồn cung sẽ tiếp tục được củng cố. Sức mua dự kiến duy trì ở nhóm thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng thiết yếu, song với lượng hàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, thị trường được đánh giá sẽ tiếp tục vận hành ổn định, không phát sinh "điểm nóng" về giá cả hay nguồn cung./.

Thị trường mùng 6 Tết: Hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định Mùng 6 Tết, nhu cầu mua sắm tăng nhẹ để phục vụ lễ hoá vàng, liên hoan trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh, tập trung chủ yếu vào rau, củ, quả; trong khi thực phẩm tươi sống tiêu thụ chậm hơn...