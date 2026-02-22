Thị trường Tết Bính Ngọ ổn định, không xảy ra khan hàng, sốt giá

Ngày 22/2, Bộ Tài chính cho biết, thị trường trước, trong và ngay sau Tết nhìn chung ổn định, cung cầu được bảo đảm, không xảy ra hiện tượng khan hàng, tăng giá đột biến.

Theo đó, ngay từ đầu quý 4/2025, các địa phương và doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ, tăng lượng hàng từ 25-50% so với ngày thường; riêng một số đô thị lớn, lượng hàng bình ổn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng nhu cầu thị trường.

Xu hướng mua sắm năm nay cho thấy người dân chủ động chi tiêu sớm, ưu tiên hàng Việt Nam và tận dụng các chương trình khuyến mại tại siêu thị, trung tâm thương mại và kênh bán hàng trực tuyến. Nhờ đó, dù sức mua tăng mạnh trong giai đoạn 23-28 tháng Chạp (cao hơn 30-50% so với ngày thường), thị trường vẫn vận hành cân đối.

Các nhóm hàng tiêu thụ mạnh gồm lương thực, thực phẩm tươi sống, bánh mứt kẹo, bia-nước giải khát, hoa tươi, cây cảnh và quà biếu Tết.

Theo tổng hợp thông tin báo cáo và công tác theo dõi thị trường, trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, tình hình cung cầu hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định; thị trường không ghi nhận biến động lớn về giá, không xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa hoặc tăng giá đột biến đối với các mặt hàng thiết yếu, việc chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết của các địa phương và doanh nghiệp được triển khai sớm, đồng bộ, góp phần bảo đảm cân đối cung cầu và ổn định mặt bằng giá trong ngày đầu năm mới.

Do người dân đã chủ động mua sắm, dự trữ hàng hóa trước Tết, trong ngày mùng 1 Tết chủ yếu tập trung cho các hoạt động thăm hỏi, chúc Tết, du Xuân và lễ hội đầu năm nên nhu cầu mua sắm phát sinh trong ngày không lớn, lượng giao dịch trên thị trường ở mức thấp. Hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không có dấu hiệu gián đoạn nguồn cung.

Trong ngày mùng 2 Tết, thị trường hàng hóa trên cả nước đang dần sôi động trở lại khi hệ thống phân phối, chợ truyền thống và các điểm bán lẻ bắt đầu mở cửa sau ngày nghỉ đầu năm, nguồn cung được bảo đảm, mặt bằng giá nhìn chung ổn định.

Cung-cầu hàng hoá vẫn được duy trì ổn định. Không khí mua sắm tại các chợ truyền thống, siêu thị và điểm bán lẻ trở nên sôi động hơn, nguồn cung dồi dào và giá cả không có biến động lớn đã góp phần tạo nên một nhịp thị trường vững chắc trong những ngày đầu năm mới. Hệ thống phân phối tiếp tục đóng vai trò giữ nhịp thị trường.

Khách hàng lựa chọn mua sắm hàng hóa tại Siêu thị Coopmart Nguyễn Trãi, Hà Nội. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

Bên cạnh các chuỗi cửa hàng tiện lợi hoạt động xuyên Tết như Circle K, FamilyMart, 7-Eleven và GS25, nhiều hệ thống bán lẻ lớn như AEON, MM Mega Market, GO!, Saigon Co.op đã mở cửa khai Xuân theo khung giờ phù hợp tại một số địa bàn. Đáng chú ý, hệ thống Aeon Mall mở cửa từ 11h ngày mùng 1 Tết (17/02/2026) và duy trì hoạt động trong ngày mùng 2, góp phần đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm đầu năm của người dân.

Tại các chợ truyền thống, một bộ phận tiểu thương cũng đã trở lại kinh doanh, chủ yếu tập trung vào thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và đồ lễ.

Xu hướng tiêu dùng trong ngày mùng 2 Tết nghiêng mạnh về nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thủy hải sản, thịt lợn, thịt bò nhằm thay đổi bữa ăn với thực phẩm tươi sống hơn. Hoa tươi, trái cây dâng lễ tiếp tục duy trì sức mua ổn định.

Mặt bằng giá nhìn chung không biến động so với thời điểm cận Tết; tại các siêu thị, giá được niêm yết cố định, đi kèm nhiều chương trình khuyến mại khai Xuân. Không ghi nhận tình trạng khan hiếm hàng hóa hay tăng giá bất hợp lý.

Tại một số thành phố lớn, một số siêu thị và cửa hàng cũng mở cửa trở lại. Người dân trong ngày đầu năm chủ yếu đi chúc Tết, du Xuân và đi lễ chùa làm cho nhu cầu trông giữ xe tại một số khu vực tăng. Tuy nhiên, giá trông giữ xe máy cơ bản ổn định.

Nhìn chung, thị trường ngày mùng 2 Tết diễn biến ổn định, không phát sinh yếu tố bất thường ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.

Từ mùng 3-5 Tết sức mua cũng như nguồn hàng đã dồi dào hơn; hoạt động lưu thông hàng hóa diễn ra thông suốt, không có dấu hiệu gián đoạn nguồn cung. Trong hệ thống siêu thị, nguồn hàng vẫn phong phú, đa dạng, giá bán ổn định so với những ngày trước đó.

Tại các chợ truyền thống, ngoài các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dâng lễ chùa đầu năm và lễ hóa vàng, các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống (thủy hải sản, thịt bò, các loại rau củ) phục vụ nhu cầu tiêu dùng đầu năm của người dân.

Người dân mua rau tại chợ Nhân Chính, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

So với các ngày cận Tết (27-29 Tết), giá các mặt hàng rau củ, hoa tươi tại chợ nhìn chung không tăng nhiều và giá một số thịt gia súc gia cầm nhiều nơi giảm nhẹ do thời tiết nắng ấm hơn từ mùng 3 Tết nên người dân ưa chuộng các loại thực phẩm tươi sống khác như rau củ, thủy hải sản và do nguồn cung tăng bởi hoạt động giết mổ, vận chuyển, phân phối trở lại bình thường.

Giá một số mặt hàng thủy sản như cá lóc đồng, tôm thẻ chân trắng có điều chỉnh tăng nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg nhưng không gây biến động lớn đến mặt bằng chung.

Các mặt hàng giải khát như bia, nước ngọt và dịch vụ giải trí có tăng nhẹ từ 10-20% tại các điểm du Xuân, du lịch Tết đầu năm do thời tiết nắng nóng dần lên trong khi lượng người đổ về tiêu dùng tại các điểm này ngày càng nhiều, song mức tăng này mang tính cục bộ, không phổ biến.

Ngày mùng 6 Tết, thị trường cơ bản trở lại trạng thái bình thường khi hoạt động mua bán tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại diễn ra ổn định. Giá các mặt hàng thiết yếu nhìn chung không biến động lớn, một số thực phẩm tươi sống, rau củ, hoa quả có xu hướng giảm nhẹ so với cận Tết.

Lượng người dân quay lại các thành phố lớn khá đông làm lưu lượng giao thông tăng cao, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các đơn vị, hộ kinh doanh mở cửa xuyên Tết và hệ thống bán lẻ trên địa bàn.

Bộ Tài chính cho biết, năm 2026, áp lực tăng giá có thể xuất hiện cục bộ trong mùa lễ hội tháng Giêng và tại các điểm du lịch. Tuy nhiên, nguồn cung hàng hóa trong nước vẫn dồi dào, tổng cầu phục hồi chậm và chính sách điều hành linh hoạt sẽ góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra khoảng 4,5%./.

