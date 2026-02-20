Chứng khoán Hàn Quốc xác lập kỷ lục mới bất chấp biến động địa chính trị

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc là điểm sáng hiếm hoi tại châu Á trong phiên 20/2, khi các thị trường trong khu vực phần lớn giảm điểm, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về tình trạng căng thẳng ngày càng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 642,13 điểm, tương đương 1,12%, đóng cửa ở mức 56.825,70 điểm. Áp lực bán ra chốt lời xuất hiện sau khi chỉ số này tăng khoảng 900 điểm trong 2 phiên vừa qua và trước kỳ nghỉ lễ kéo dài ba ngày sắp tới.

Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 292,59 điểm, hay 1,10%, xuống còn 26.413,35 điểm. Còn thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục đóng cửa nghỉ Tết Nguyên Đán.

Trước đó vào ngày 19/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận về hoạt động hạt nhân trong vài ngày tới.

Những tuyên bố này đã làm dấy lên các lo ngại về địa chính trị và phủ bóng đen lên nỗ lực phục hồi mong manh của thị trường sau đợt bán tháo do cổ phiếu công nghệ (AI) gây ra hồi đầu tháng này.

Đi ngược với đà giảm của các thị trường trong khu vực, chứng khoán Hàn Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.800 điểm trong phiên này, qua đó xác lập mức cao kỷ lục mới, trước những kỳ vọng của giới đầu tư về các biện pháp hỗ trợ thị trường sắp tới.

Chỉ số Kospi tăng 131,28 điểm, tương đương 2,31%, và chốt phiên ở mức cao nhất từ trước đến nay là 5.803,53 điểm.

Trước đó, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài ba ngày, chỉ số này đã bùng nổ trong phiên 19/2 để vượt mốc 5.600 điểm.

Các chuyên gia nhận định rằng nhu cầu bị dồn nén trong kỳ nghỉ lễ đã tiếp tục đổ dồn vào thị trường chứng khoán, tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Chỉ số Kospi đang trong giai đoạn tăng trưởng ấn tượng khi liên tiếp phá vỡ các mức rào cản tâm lý, lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000 điểm vào ngày 27/1 và tiếp tục vượt mốc 5.500 điểm vào ngày 12/2 vừa qua.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán./.

