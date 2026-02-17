Thị trường chứng khoán châu Á khởi đầu thận trọng trước biến động địa chính trị

Sáng 17/2, thị trường chứng khoán châu Á có khởi đầu thận trọng trong bối cảnh khối lượng giao dịch thưa thớt do các kỳ nghỉ lễ.

Diễn biến thị trường đang chịu sự chi phối của số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ Nhật Bản, các dự báo về chính sách tài khóa bổ sung và những biến động địa chính trị tại Trung Đông trước thềm những cuộc đàm phán quan trọng giữa Mỹ và Iran.

Cụ thể, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 mở cửa tăng nhẹ 0,02% lên 56.819,37 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 mở cửa tăng 0,37% lên 8.970,20 điểm.

Phiên này, các thị trường tại Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Phiên 16/2, thị trường Mỹ cũng đóng cửa nghỉ lễ.

Số liệu kinh tế chính thức cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,2% trong quý IV/2025, thấp hơn nhiều so với dự báo 1,6% do chi tiêu chính phủ kéo lùi hoạt động kinh tế. Các chuyên gia kinh tế nhận định kết quả này sẽ thúc đẩy các kế hoạch kích thích tài khóa của Thủ tướng Sanae Takaichi.

Các nhà phân tích tại tập đoàn ngân hàng NAB dự báo dữ liệu GDP sẽ khuyến khích chính phủ thực hiện các kế hoạch hỗ trợ tài khóa bổ sung và giảm thuế đối với thực phẩm.

Về chính sách của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), các chuyên gia dự báo cơ quan này có thể đợi đến tháng 7 mới thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ một lần nữa.

Phiên này, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,044%, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12.

Tại Nhật Bản, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 5 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống 1,65%, mức thấp nhất tính từ ngày 2/2. Chỉ số đồng USD duy trì ở mức ổn định 97,07 điểm, trong khi đồng yen Nhật tăng giá 0,15% so với đồng bạc xanh lên mức 153,28 yen/USD.

Về triển vọng thị trường, các nhà phân tích tại tập đoàn ngân hàng ANZ nhận định tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa ổn định do những bất ổn địa chính trị liên quan đến các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran và Ukraine diễn ra trong tuần này./.

Chứng khoán Nhật Bản duy trì đà tăng dù số liệu kinh tế ảm đạm Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng lên mức 57.088,76 điểm sau khi Chính phủ công bố báo cáo cho thấy nền kinh tế nước này trong quý 4/2025 tăng trưởng thấp hơn nhiều so với dự báo.