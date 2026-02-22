Thị trường chứng khoán dự báo tích cực sau kỳ nghỉ Tết

Sau kỳ nghỉ Tết, thị trường chứng khoán sẽ giao dịch trở lại vào ngày 23/2, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang đứng trước cơ hội nối dài nhịp hồi phục, sau khi kiểm định thành công các vùng hỗ trợ quan trọng và dần tái lập cân bằng ngắn hạn.

Nhịp hồi kỹ thuật và "bài toán" xác nhận xu hướng

Theo nhận định của Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC), trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ, VN-Index đã phát đi tín hiệu tích cực khi thoát khỏi xu hướng giảm ngắn hạn. Tuy vậy, chỉ số vẫn chưa vượt qua vùng 1.825 điểm-được coi là "ngưỡng cản" quan trọng mà thị trường cần chinh phục để xác lập đà tăng rõ ràng hơn.

Các tín hiệu theo dõi diễn biến giá cho thấy áp lực giảm trước đó đã suy yếu, nhưng xu hướng đi lên vẫn chưa thực sự chắc chắn. Thị trường đang trong giai đoạn ổn định lại sau nhịp điều chỉnh và dần tạo nền giá mới.

Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV cho rằng để xác nhận xu hướng tăng trong ngắn hạn, VN-Index cần có một phiên tăng mạnh, vượt qua vùng cản nói trên với sự tham gia tích cực hơn của dòng tiền (thanh khoản cải thiện). Ở chiều ngược lại, mốc 1.725 điểm hiện vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng, giúp nâng đỡ thị trường và tạo cơ sở cho kịch bản tích cực sau kỳ nghỉ.

Quan điểm thận trọng hơn được đưa ra bởi Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS). Theo đó, thanh khoản thấp trước Tết chưa đủ cơ sở xác lập xu hướng. Lực mua chủ yếu tập trung vào phiên ATC (phiên khớp lệnh định kỳ cuối ngày giao dịch), trong khi dòng tiền phân hóa và nhóm dẫn dắt chưa thực sự rõ nét. Chỉ số nhiều khả năng còn rung lắc trong vùng 1.800-1.830 điểm để củng cố nền giá. Nếu lực cầu cải thiện, mốc 1.850 điểm có thể được hướng tới; ngược lại, thủng 1.780 điểm sẽ gia tăng áp lực điều chỉnh.

Ở góc nhìn tích cực, Công ty Chứng khoán Tiên Phong cho rằng phiên cuối trước kỳ nghỉ mang lại tín hiệu khá khả quan. Chỉ số đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày và lượng giao dịch tăng nhẹ, cho thấy lực mua vào đủ mạnh để hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra. Nói cách khác, bên mua đang chiếm ưu thế hơn so với bên bán.

Theo đánh giá của đơn vị này, nếu đà hồi phục hiện tại tiếp tục được duy trì trong những phiên tới, thị trường có thể bước vào một nhịp tăng mới, với mục tiêu hướng lên vùng 1.980-2.000 điểm.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Tương tự, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) kỳ vọng VN-Index có thể vượt kênh giảm ngắn hạn và kiểm định lại vùng 1.825-1.850 điểm trong kịch bản thuận lợi.

Thực tế cho thấy, theo dữ liệu lịch sử giai đoạn 2020-2025, xác suất tăng điểm quanh dịp Tết khá cao, đạt 87,5% trong tuần trước Tết và 75% trong hai tuần sau Tết.

Báo cáo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) chỉ ra sự phân hóa ngành rõ rệt trong giai đoạn chuyển giao năm mới (tháng 12 đến tháng 2). Nhóm ngân hàng, dầu khí và khai khoáng thường dẫn dắt nhịp tăng; trong đó ngân hàng bứt phá mạnh nhất vào tháng 1.

Ở tầm nhìn rộng hơn, Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) duy trì kịch bản cơ sở với mục tiêu 1.920 điểm cho VN-Index trong năm nay. Theo Công ty cổ phần Chứng khoán SSI, hai yếu tố có thể đóng vai trò "cú hích" sau Tết.

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI cho rằng, Nghị định 57/2026/NĐ-CP (Nghị định 57/2026) về việc cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; trong đó, tái cơ cấu vốn tại 20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ hạ tầng cốt lõi. Nếu quá trình mở cửa vốn được đẩy mạnh, thị trường có thể đón nhận dòng tiền lớn từ cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó là triển vọng thị trường Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng của tổ chức MSCI trong tháng 6 tới, cùng với mục tiêu cải thiện các tiêu chí theo chuẩn tổ chức xếp hạng FTSE Russell. Câu chuyện nâng hạng không chỉ mang ý nghĩa tâm lý mà còn mở ra khả năng thu hút dòng vốn thụ động quy mô lớn.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) dự báo ngắn hạn chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.766 điểm (±10 điểm) nếu dòng tiền chưa thực sự quay lại. Tuy nhiên, trong trung hạn, VNDirect kỳ vọng VN-Index sẽ hướng lên vùng 1.940 điểm khi thanh khoản cải thiện sau kỳ nghỉ.

Nhà đầu tư đang xem xét, giao dịch chứng khoán. (Ảnh:TTXVN phát)

Giới phân tích nhìn nhận, năm 2026 không chỉ mở đầu chu kỳ tăng trưởng 2026-2030 mà còn là cột mốc 30 năm hình thành thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Vũ Thị Chân Phương nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chiều sâu và tính bền vững của thị trường, thay vì chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng.

Chiến lược giai đoạn mới đặt mục tiêu vốn hóa đạt 120% GDP vào năm 2030, hướng tới nâng hạng thị trường. Trên nền tảng hệ thống giao dịch KRX, cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành từ đầu 2027 sẽ tăng cường an toàn hệ thống và tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Song song, các thị trường mới như giao dịch carbon, tài sản mã hóa, hay sàn riêng cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo sẽ mở rộng không gian vốn cho nền kinh tế số và kinh tế xanh.

Mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030, cùng với cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết, được kỳ vọng tạo nền tảng cơ bản cho thị trường. Những nhóm ngành hưởng lợi từ đầu tư công, tái cơ cấu vốn và dòng tiền tổ chức-như ngân hàng, hạ tầng, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, bán lẻ, công nghệ-tiếp tục được đánh giá cao.

Dù đa số tổ chức phân tích nghiêng về kịch bản tích cực sau Tết, điểm chung vẫn là khuyến nghị duy trì tỷ trọng ở mức trung bình, chỉ gia tăng khi thanh khoản và độ rộng thị trường cải thiện rõ rệt. Thị trường đang ở giai đoạn "kiểm định lại" sau nhịp điều chỉnh, cần thêm những phiên xác nhận xu hướng.

Trong bối cảnh yếu tố mùa vụ ủng hộ, chính sách tạo động lực và kỳ vọng nâng hạng gia tăng, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào năm Bính Ngọ với tâm thế mới. Nếu dòng tiền quay lại đúng nhịp và các mốc kỹ thuật quan trọng được chinh phục, VN-Index có thể không chỉ nối dài đà tăng sau kỳ nghỉ, mà còn mở ra một chu kỳ tăng trưởng bền vững hơn trong giai đoạn 2026 - 2030.

Thực tế cho thấy, kỳ vọng của giới đầu tư vào triển vọng tích cực của thị trường chứng khoán trong nước là hoàn toàn có cơ sở, khi thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận đà tăng mạnh trong tuần qua.

Chứng khoán thế giới đi lên

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại một tuần giao dịch tích cực bằng một phiên tăng điểm vào ngày 20/2, khi các nhà đầu tư đón nhận phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump, đồng thời chờ đợi báo cáo tài chính quan trọng từ "gã khổng lồ" AI Nvidia.

Kết thúc phiên giao dịch 20/2, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 230,81 điểm (tương đương 0,5%) lên 49.625,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 47,62 điểm (0,7%) lên 6.909,51 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 203,34 điểm (0,9%) lên 22.886,07 điểm.

Tính chung cả tuần, chỉ số S&P 500 tăng gần 1,1%, ghi nhận tuần tốt nhất kể từ đầu tháng 1/2026. Nasdaq cũng chấm dứt chuỗi 5 tuần giảm điểm liên tiếp với mức tăng hơn 1,5%. Dow Jones cũng tiến 0,25%.

Tại châu Á, Cụ thể, thị trường chứng khoán Seoul mở cửa phiên giao dịch 20/2 với mức cao kỷ lục mới khi chỉ số KOSPI tăng 45,86 điểm lên mức 5.723,11 điểm ngay trong 15 phút đầu tiên. Đây là sự tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ của phiên trước đó, giúp Hàn Quốc duy trì vị thế là thị trường chứng khoán có hiệu suất tốt nhất thế giới từ đầu năm đến nay.

Động lực chính thúc đẩy chỉ số KOSPI đến từ kỳ vọng vào lĩnh vực công nghệ và các cổ phiếu liên quan đến điện hạt nhân, quốc phòng. Phiên này, giá cổ phiếu của công ty xây dựng nhà máy điện Doosan Enerbility tăng 6,81%, của tập đoàn quốc phòng Hanwha Aerospace tăng 5,48%. Theo các chuyên gia, niềm tin vào làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn là bệ đỡ vững chắc cho thị trường Hàn Quốc./.

