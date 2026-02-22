Cao tốc hướng về Thành phố Hồ Chí Minh quá tải ngày cuối kỳ nghỉ Tết

Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông đã thực hiện đóng mở liên tục các tuyến đường dẫn lên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây để điều tiết phương tiện giao thông theo chiều đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trưa 22/2 đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều ôtô trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết (đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai) khiến giao thông trên tuyến cao tốc này ùn ứ.

Cụ thể, khoảng 11 giờ cùng ngày, ôtô 5 chỗ ngồi lưu thông trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây khi lưu thông trên tuyến đoạn qua địa bàn phường Long Khánh (Đồng Nai) xảy ra va chạm với xe ôtô 5 chỗ chạy cùng chiều. Sau đó, 5 ôtô khác lưu thông phía sau tiếp tục va chạm liên hoàn.

Vụ va chạm không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông trên tuyến bị ùn ứ.

Sau khi xảy ra sự cố, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa điểm trên được hướng dẫn ra Quốc lộ 1A tiếp tục hành trình.

Trong ngày 22/2 (ngày cuối kỳ nghỉ Tết), các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung-Tây Nguyên hướng về Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai gia tăng. Do đó, lực lượng Cảnh sát giao thông đã liên tục đóng, mở tại các nút giao dẫn lên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết và Phan Thiết-Dầu Giây để điều tiết giao thông.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, lúc 18 giờ ngày 22/2, trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, phương tiện rất đông. Một số đoạn qua địa bàn xã Xuân Quế (phường Long Khánh), phường Hàng Gòn, khu vực trạm thu phí (địa bàn Đồng Nai) xe đông, di chuyển chậm.

Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây khu vực từ nút giao Quốc lộ 51 đến nút giao đường 319 qua cầu Long Thành hướng về nút giao Long Trường (Thành phố Hồ Chí Minh) phương tiện đổ về đông, di chuyển chậm.

Phà Cát Lái hướng từ xã Nhơn Trạch (Đồng Nai), nhiều phương tiện chờ qua phà.

Các tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn Đồng Nai hướng Bắc-Nam, phương tiện đông, di chuyển chậm. Tuyến Quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt đi Thành phố Hồ Chí Minh xe đông. Tuyến Quốc lộ 51 hướng từ phường Vũng Tàu đi trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm Đồng Nai xe đông, di chuyển chậm.

Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, tình hình lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ tăng cao. Thống kê cho thấy trên các tuyến cao tốc mới có khoảng 566.516 lượt phương tiện (tương đương 44,42%) di chuyển vào thành phố; còn khoảng 708.828 lượt phương tiện (55,57%) dự kiến tiếp tục di chuyển trong ngày 22/2.

Trước tình hình lưu lượng phương tiện gia tăng trên nhiều tuyến cao tốc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, người dân chấp hành nghiêm tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, tuyệt đối không chạy quá tốc độ khi đường đông, thời tiết mưa phùn, mặt đường trơn trượt; không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; không điều khiển xe khi mệt mỏi, buồn ngủ.

Người tham gia giao thông đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông và hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông./.

Nhiều tuyến cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh ùn ứ kéo dài trong nhiều khung giờ Với dự báo còn hàng trăm nghìn lượt phương tiện tiếp tục di chuyển trong ngày, áp lực giao thông tại các cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ở mức cao.