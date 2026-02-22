Lào Cai: Khẩn trương khắc phục vụ chìm tàu khách trên hồ Thác Bà

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên hồ Thác Bà.

Trong đêm 21/2, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Công văn hoả tốc số 582-CV/TU chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công ngay một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời thành lập đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai nhiệm vụ.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích; bảo đảm đầy đủ điều kiện y tế, thuốc men, phương tiện cứu hộ tại hiện trường; kịp thời cấp cứu, chăm sóc người được cứu vớt và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cứu nạn. Cùng với đó, chủ động phối hợp, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định...

Ngày 22/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng ký Công văn hỏa tốc số 1266/UBND-NC yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban Nhân dân các xã: Bảo Ái, Cảm Nhân khẩn trương khắc phục vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra trên hồ Thác Bà tại xã Bảo Ái.

Trước đó, theo báo cáo của các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, vào khoảng 19 giờ 15, ngày 21/2 trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa 2 phương tiện: Phà chở đá mang biển kiểm soát YB-0919H do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở đá hộc từ xã Lục Yên về Cảng Hương Lý, xảy ra đâm va với phương tiện thủy chở hành khách biển số YB0876H do Triệu Đức Nội (sinh năm 1995, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đi hướng từ xã Yên Bình lên xã Cảm Nhân.

Trên tàu có chở 22 hành khách, cùng với lái tàu là 23 người. Hiện tại 17 người đã tìm thấy, ổn định; 6 người mất tích.

Trong đêm 21, rạng sáng 22/2, có khoảng 500 người được huy động tham gia tìm kiếm 6 nạn nhân mất tích. Do trời có mưa nhỏ nên khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn./.

